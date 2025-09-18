Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* KERING PRTP.PA - Le groupe de luxe français a nommé Francesca Bellettini directrice générale de sa marque phare Gucci, en remplacement de Stefano Cantino, évincé après seulement neuf mois, marquant ainsi le premier grand remaniement managérial sous la houlette du nouveau directeur général du groupe, Luca de Meo.

* HERMES HRMS.PA - Un juge américain a rejeté pour la deuxième fois une plainte accusant le groupe de luxe français d'avoir enfreint la loi antimonopole en obligeant les acheteurs à dépenser des milliers de dollars dans ses produits avant de pouvoir acquérir l'un des sacs Birkin de la maison de couture. Le procès, intenté l'année dernière, affirmait qu'Hermès avait enfreint la loi américaine en "liant" ou en limitant l'achat de ses célèbres sacs aux clients ayant un historique d'achats suffisant auprès de l'entreprise.

* BOLLORÉ BOLL.PA - Le groupe a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires de 1,54 milliard d'euros au premier semestre, en baisse de 3% à périmètre et change constants, après une année 2024 marquée par de fortes restructurations et alors que les difficultés juridiques se sont multipliées pour l'entreprise.

* ESSO ESSF.PA - Le groupe pétrolier français a fait état mercredi d'une perte nette part du groupe de 85 millions d'euros au premier semestre, contre un gain de 116 millions d'euros au cours de la même période de 2024.

* PEUGEOT INVEST PEUG.PA a fait état mercredi d'un actif net réévalué de 157,9 euros par action au 30 juin, ajoutant que le premier semestre avait été marqué par un effet de change défavorable et la baisse du cours de Stellantis.

* EXOR EXOR.AS - Le véhicule d'investissement de la famille Agnelli a fait état mercredi soir d'une valeur nette d'actif de 36 milliards d'euros au premier semestre.

* ROCHE ROG.S a annoncé jeudi avoir accepté d'acquérir la société américaine de biotechnologie 89bio ETNB.O pour un montant pouvant atteindre 3,5 milliards de dollars (2,97 milliards d'euros) dans le but de renforcer son portefeuille de développement de traitements contre les maladies hépatiques et cardiométaboliques.

* NEXT NXT.L - Le détaillant britannique de mode a annoncé une hausse de 13,8% de son bénéfice au premier semestre et a maintenu ses prévisions de bénéfice pour l'ensemble de l'année, tout en déclarant rester prudent quant à l'évolution du marché alors qu'ils s'attend à un ralentissement de la croissance des ventes.

* ALLEGRO - Le groupe polonais de commerce électronique a revu jeudi à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour 2025 après avoir annoncé une augmentation de son bénéfice au deuxième trimestre.

(Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)