La Bourse de Paris avance après la baisse des taux de la Fed

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris gagne du terrain jeudi après la baisse des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine (Fed), largement anticipée, dopant l'appétit pour le risque des investisseurs.

Vers 10H00 heure de Paris, l'indice vedette CAC 40 prenait 67,08 points, soit 0,86%, à 7.854,06 points.

Mercredi, la Bourse de Paris a terminé en recul de 0,40%.

La Réserve fédérale américaine (Fed) a sans surprise abaissé mercredi ses taux d'intérêt, pour la première fois de l'année, d'un quart de point de pourcentage.

Les taux sont désormais compris entre 4% et 4,25%, à un niveau toujours plus haut que ce que souhaite le président américain.

"Ce qui a toutefois été plus surprenant, c'est le caractère quasi unanime de cette décision", note Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN AMRO Investment Solutions. Seul le gouverneur récemment nommé par Trump, Stephen Miran, s'est prononcé en faveur d'une baisse plus franche, d'un demi-point de pourcentage.

Le patron de la Fed Jerome Powell "s'est montré plutôt confiant dans sa lutte contre l'inflation à ce stade, soulignant en particulier que les droits de douane n'auraient qu'un effet ponctuel sur les prix", poursuit M. Boucher. "Cela dit, il s'est également montré prudent, notant que les risques d'inflation restent orientés à la hausse, mais que la balance des risques penche désormais davantage vers le marché du travail."

Les investisseurs sont aussi très attentifs à l'actualisation des anticipations de court et moyen terme des membres de la Fed en matière d'évolution des taux, aussi appelée "dot plot".

La projection actuelle "suggère que Trump n'obtiendra pas les fortes baisses qu'il réclame - la Fed ne cède pas à la pression politique", commente Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote Bank.

"La séance d'aujourd'hui sera clé pour évaluer si l'appétit pour le risque se maintient", note-t-elle.

Gucci change de tête

Le groupe français de luxe Kering restait quasiment stable vers 10H00 heure de Paris (+0,19%), à 267,45 euros.

Il a annoncé mercredi la nomination de sa directrice générale adjointe Francesca Bellettini au poste de PDG de sa marque phare Gucci, dans la foulée de la prise de fonction du nouveau directeur général de Kering, Luca de Meo.

