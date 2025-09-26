Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* ALTEN LTEN.PA a fait état jeudi d'un résultat opérationnel d'activité en baisse de 14,2% au premier semestre et dit avoir été pénalisé par 1,5 jour ouvré en moins sur la période et la crise du secteur automobile, tout en confirmant ses objectifs annuels.

* VOLKSWAGEN VOWG.DE - Le constructeur automobile a pris des mesures pour réduire sa production dans deux de ses usines allemandes produisant des voitures électriques en raison d'une demande plus faible que prévu pour ce type de véhicules, a rapporté jeudi le Frankfurter Allgemeine Zeitung.

