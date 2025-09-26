Droits de douane US sur les poids-lourds, des médicaments et des meubles, dit Trump

Illustration du président des États-Unis Donald Trump et le drapeau américain

par David Shepardson

Donald Trump a annoncé jeudi un éventail de nouvelles taxes punitives, déclarant que les Etats-Unis allaient mettre en place dès la semaine prochaine des droits de douane de 100% sur les médicaments brevetés importés, de 25% sur les poids-lourds et de 50% sur les armoires de cuisine et lavabos.

Par ailleurs, des droits de douane de 30% vont être prélevés sur les meubles tapissés importés dans le pays, a déclaré le président américain via son réseau Truth Social, précisant que toutes ces mesures entreraient en vigueur le 1er octobre.

Donald Trump a justifié ces décisions par la volonté de lutter contre ce qu'il a décrit comme une "inondation à grande échelle" de ces produits sur le territoire américain en provenance d'autres pays.

Les droits de douane de 100% sur les produits pharmaceutiques brevetés ou de marque s'appliqueront sur l'ensemble des importations, sauf si l'entreprise les distribuant commence à construire une usine aux Etats-Unis, a indiqué le chef de la Maison blanche.

Revenu au pouvoir en janvier dernier, Donald Trump a entrepris une refonte de la politique commerciale de Washington, mettant en place nombre de droits de douane justifiés par son administration par des enquêtes de sécurité nationale et utilisés comme des outils de politique étrangère.

L'administration Trump a vanté ces derniers mois les importantes recettes récoltées par le Trésor américain grâce aux nouveaux droits de douane, visant des dizaines de partenaires commerciaux et des rivaux des Etats-Unis.

Les accords commerciaux bilatéraux conclus avec le Japon, l'Union européenne et la Grande-Bretagne prévoient des plafonds pour le pourcentage de taxation de certains secteurs, ce qui laisse supposer que les nouveaux droits de douane ne dépasseront pas les seuils convenus.

Donald Trump a déclaré jeudi que les taxes douanières sur les poids-lourds étaient destinées à protéger les producteurs américains de "la concurrence externe déloyale", estimant que la mesure sera profitable à des entreprises comme Peterbilt and Kenworth, propriété de Paccar, et Freightliner, détenu par Daimler Truck.

(David Shepardson, David Lawder, Ismail Shakil; version française Jean Terzian)