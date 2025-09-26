 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Volkswagen réduit sa production sur deux sites en Allemagne, selon la presse
information fournie par Reuters 26/09/2025 à 07:08

Illustration du logo de Volkswagen

Volkswagen a pris des mesures pour réduire sa production dans deux de ses usines allemandes produisant des voitures électriques en raison d'une demande plus faible que prévu pour ce type de véhicules, a rapporté jeudi le Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Le premier constructeur automobile européen prévoit d'interrompre sa production sur son site de Zwickau pendant une semaine à partir du 6 octobre. Quant à l'usine d'Emden, elle ne tourne pas à pleine capacité et des mises à l'arrêt temporaires sont également en discussion, précise le journal.

Un porte-parole de Volkzswagen a déclaré que le groupe ajustait sa production à la demande. "Sur certains sites, cela conduira à annuler des heures de travail, sur d'autres à les augmenter", a-t-il dit.

Porsche et Volkswagen ont chuté en Bourse lundi après que le fabricant de voitures de luxe et sa société mère ont révisé à la baisse leur perspectives de bénéfice pour 2025, vendredi, afin de refléter les retards dans le lancement de leurs projets de véhicules électriques (VE).

(Rédigé par Christoph Steitz, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

