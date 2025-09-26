Turkish Airlines convient avec Boeing de commandes conditionnelles de 250 appareils

Le Boeing 777 de Turkish Airlines décolle devant un avion de British Airways stationné à l'aéroport d'Heathrow à Londres

Turkish Airlines a déclaré vendredi avoir décidé de commander auprès de Boeing 75 avions B787 et avoir finalisé des négociations pour l'achat de 150 appareils 737 MAX 8 et 10, une opération qui dépendra de discussions avec le fabriquant de moteur CFM International, a précisé le groupe.

Cette annonce intervient au lendemain d'une rencontre entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et son homologue américain Donald Trump, lequel a dit penser qu'Ankara allait accéder à sa demande de ne plus se procurer de pétrole russe.

Le chef de la Maison blanche a dit également qu'il envisageait de lever les sanctions américaines contre la Turquie afin que celle-ci puisse se procurer des avions de chasse américains F-35.

Dans un communiqué transmis au marché boursier stambouliote, Turkish Airlines a fait savoir qu'il avait décidé d'acquérir 75 avions B787, avec une commande ferme de 50 appareils et 25 en option. Les livraisons sont prévues entre 2029 et 2034, a précisé la compagnie aérienne.

Des négociations sont en cours avec Rolls-Royce et GE Aerospace pour l'achat de moteurs et de services de maintenance pour ces appareils.

Par ailleurs, Turkish Airlines a déclaré avoir finalisé avec Boeing l'acquisition de 150 avions 737 MAX - une commande ferme de 100 unités et 50 en option -, une opération soumise à la réussite des négociations entamées avec CFM International pour l'achat de moteurs.

(Can Sezer; version française Jean Terzian)