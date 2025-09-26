L'Europe vue dans le vert, une salve douanière de Trump au centre de l'attention

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Mara Vilcu

Les principales Bourses européennes sont attendues dans le vert vendredi à l'ouverture, les marchés analysant les dernières nouvelles du front commercial, après une nouvelle salve de droits de douane américains annoncés jeudi et alors que les investisseurs ont modéré leurs paris sur les prochaines baisses de taux aux États-Unis, à la suite d'une série de données économiques plus solides que prévu.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,51% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,38% pour le Dax à Francfort, de 0,21% pour le FTSE à Londres et de 0,42% pour le Stoxx 600.

Alors que les investisseurs commençaient à oublier les secousses provoquées au début de l'année par la politique commerciale de la Maison blanche, le spectre des droits de douane a fait son retour sur le devant de la scène, la dernière salve du président américain Donald Trump ayant tiré à la baisse les marchés boursiers asiatiques vendredi. L'attention se tourne désormais vers l'Europe.

Donald Trump a annoncé jeudi un éventail de nouvelles taxes punitives, déclarant que les Etats-Unis allaient mettre en place dès la semaine prochaine des droits de douane de 100% sur les médicaments brevetés importés, de 25% sur les poids-lourds et de 50% sur les armoires de cuisine et lavabos.

Les droits de douane de 100% sur les produits pharmaceutiques brevetés ou de marque s'appliqueront sur l'ensemble des importations, sauf si l'entreprise les distribuant commence à construire une usine aux Etats-Unis, a indiqué le chef de la Maison blanche.

Par ailleurs, des droits de douane de 30% vont être prélevés sur les meubles tapissés importés dans le pays, a déclaré le président américain via son réseau Truth Social, précisant que toutes ces mesures entreraient en vigueur le 1er octobre.

Les accords commerciaux bilatéraux conclus avec le Japon, l'Union européenne et la Grande-Bretagne prévoient des plafonds pour le pourcentage de taxation de certains secteurs, ce qui laisse supposer que les nouveaux droits de douane ne dépasseront pas les seuils convenus.

Outre les droits de douane, la croissance du PIB américain au deuxième trimestre a été révisée à la hausse, à 3,8%, et les inscriptions hebdomadaires au chômage ont baissé de manière inattendue, ce qui soulage quelque peu les craintes sur la santé du marché du travail et amène les investisseurs à se demander si l'enthousiasme suscité par les paris de prochaines baisses de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) était justifié.

"Cette avalanche de données (...) donne un nouveau souffle à l'économie américaine", selon les économistes de Wells Fargo.

Les investisseurs attendent aussi la publication vendredi des données sur l'inflation PCE, l'indice des prix le plus suivi par la Fed en matière de taux d'intérêt.

A WALL STREET

Wall Street a fini en baisse jeudi après la publication d'indicateurs témoignant d'une activité solide aux Etats-Unis et dessinant un contexte macroéconomique moins favorable à de nouvelles baisses des taux de la Fed ces prochains mois.

Plusieurs membres de la Réserve fédérale ont en outre appelé à la prudence dans un contexte d'inflation toujours élevée, au contraire du gouverneur Stephen Miran, par ailleurs conseiller économique du président Donald Trump, qui a de nouveau dénoncé la politique à ses yeux trop restrictive de la Fed, étalant les divisions internes au sein de l'institution.

L'indice Dow Jones a perdu 0,38% à 45.947,32 points, le Standard & Poor's 500, plus large, a cédé 33,25 points, soit 0,50%, à 6.604,72 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 113,16 points, soit 0,50%, à 22.384,70 points.

EN ASIE

L'indice japonais Topix a atteint vendredi un niveau record, malgré la pression exercée par les actions pharmaceutiques à la suite des nouveaux droits de douane imposés au secteur par la Maison blanche pendant la nuit.

L'indice Nikkei, fortement orienté vers les valeurs technologiques, a toutefois reculé par rapport à son niveau record atteint jeudi, les actions du secteur des puces électroniques ayant suivi la tendance baissière observée pendant la nuit chez leurs homologues américains. La Bourse de Tokyo a fini en baisse de 0,87%.

Les actions chinoises chutent vendredi, mais elles étaient en passe de terminer la semaine à leur plus haut niveau depuis trois ans et demi, les investisseurs restant optimistes grâce à leur confiance croissante dans le potentiel du pays en matière d'intelligence artificielle.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai recule de 0,3% et le CSI 300 des grandes capitalisations abandonne 0,48%.

La Bourse de Hong Kong abandonne 0,53%.

TAUX

Les rendements américains évoluent peu.

Le rendement des Treasuries à dix ans avance de 0,5 point de base à 4,1794%. Le deux ans abandonne 0,8 point de base à 3,6553%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans perd 0,5 point de base à 2,7671%. Le deux ans recule de 1,2 points de base à 2,0330%.

CHANGES

Le dollar est en baisse après avoir progressé avec les données américaines meilleures que prévu, qui ont tempéré les attentes d'un nouvel assouplissement monétaire de la Fed cette année.

Le dollar perd 0,17% face à un panier de devises de référence.

L'euro gagne 0,1% à 1,1677 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en hausse, s'apprêtant à enregistrer leur plus forte hausse depuis début juin, alors que les attaques de l'Ukraine contre les infrastructures énergétiques russes poussent Moscou à restreindre ses exportations de carburant et à réduire sa production de pétrole brut.

Le Brent avance de 0,27% à 69,61 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,45% à 65,27 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 26 SEPTEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 12h30 Indice PCE août

- sur un mois 0,3% 0,2%

- sur un an 2,7% 2,6%

Indice PCE "core"

- sur un mois 0,2% 0,3%

- sur un an 2,9% 2,9%

USA 12h30 Dépenses de consommation août - 0,3%

USA 12h30 Moral des ménages de septembre 55,4 55,4*

l'Université du Michigan

*première estimation

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)