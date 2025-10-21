Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* ATOS ATOS.PA - Le groupe français de services informatiques a fait état lundi d'un chiffre d'affaires en baisse organique de 10,5% au troisième trimestre, à 1,98 milliard d'euros, et a confirmé ses objectifs pour l'exercice en cours.

* REMY COINTREAU RCOP.PA a annoncé lundi la réalisation de son premier placement privé de type Schuldschein pour un montant total de 200 millions d'euros.

* EDENRED EDEN.PA a fait état mardi d'un chiffre d'affaires opérationnel au-dessus des attentes au troisième trimestre, le spécialiste des titres-restaurant citant une accélération de la croissance dans toutes les lignes de métier par rapport aux deux premiers trimestres de l'exercice.

* OVHCLOUD OVH.PA a annoncé mardi le retour avec effet immédiat de son fondateur franco-polonais Octave Klaba au poste de PDG, après que le conseil d'administration a décidé de fusionner les fonctions de président et de directeur général, tandis que le groupe a dépassé le milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel pour la première fois.

* PLANISWARE PLNW.PA a annoncé lundi un chiffre d'affaires en hausse de 9% à taux de change constants, porté par la dynamique des contrats SaaS et hébergement.

* EUROFINS EUFI.PA a augmenté son chiffre d'affaires de 5,3% sur les neuf premiers mois de 2025, porté par la croissance de ses activités agroalimentaires et environnementales.

* GETLINK GETP.PA a fait état mardi d'un chiffre d'affaires en légère hausse à taux de change constant au troisième trimestre par rapport aux résultats 2024 révisés, tout en confirmant son objectif d'Ebitda pour l'exercice 2025.

* HSBC HSBA.L a annoncé mardi avoir nommé David Lindberg, ancien cadre chez NATWEST NWG.L , au poste de PDG de sa division britannique.

* GETINGE GETIb.ST a annoncé mardi des résultats supérieurs aux attentes des marchés pour le troisième trimestre, soutenus par des hausses de prix et des mesures de réduction des coûts visant à contrer l'impact des droits de douane américains et les effets négatifs des taux de change.

* UNILEVER ULVR.L a déclaré mardi que le calendrier de la scission prévue de The Magnum Ice Cream Company était retardé en raison du "shutdown" américain.

* SERICA ENERGY SQZ.L a déclaré mardi que la production avait repris sur le navire de production, de stockage et de déchargement flottant Triton, après un arrêt temporaire qui avait contraint la société à revoir à la baisse ses prévisions de production ce mois.

(Rédigé par Diana Mandia et Mara Vîlcu, édité par Blandine Hénault)