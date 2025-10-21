 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 210,81
+0,06%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 08:50

* ATOS ATOS.PA - Le groupe français de services informatiques a fait état lundi d'un chiffre d'affaires en baisse organique de 10,5% au troisième trimestre, à 1,98 milliard d'euros, et a confirmé ses objectifs pour l'exercice en cours.

* REMY COINTREAU RCOP.PA a annoncé lundi la réalisation de son premier placement privé de type Schuldschein pour un montant total de 200 millions d'euros.

* EDENRED EDEN.PA a fait état mardi d'un chiffre d'affaires opérationnel au-dessus des attentes au troisième trimestre, le spécialiste des titres-restaurant citant une accélération de la croissance dans toutes les lignes de métier par rapport aux deux premiers trimestres de l'exercice.

* OVHCLOUD OVH.PA a annoncé mardi le retour avec effet immédiat de son fondateur franco-polonais Octave Klaba au poste de PDG, après que le conseil d'administration a décidé de fusionner les fonctions de président et de directeur général, tandis que le groupe a dépassé le milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel pour la première fois.

* PLANISWARE PLNW.PA a annoncé lundi un chiffre d'affaires en hausse de 9% à taux de change constants, porté par la dynamique des contrats SaaS et hébergement.

* EUROFINS EUFI.PA a augmenté son chiffre d'affaires de 5,3% sur les neuf premiers mois de 2025, porté par la croissance de ses activités agroalimentaires et environnementales.

* GETLINK GETP.PA a fait état mardi d'un chiffre d'affaires en légère hausse à taux de change constant au troisième trimestre par rapport aux résultats 2024 révisés, tout en confirmant son objectif d'Ebitda pour l'exercice 2025.

* HSBC HSBA.L a annoncé mardi avoir nommé David Lindberg, ancien cadre chez NATWEST NWG.L , au poste de PDG de sa division britannique.

* GETINGE GETIb.ST a annoncé mardi des résultats supérieurs aux attentes des marchés pour le troisième trimestre, soutenus par des hausses de prix et des mesures de réduction des coûts visant à contrer l'impact des droits de douane américains et les effets négatifs des taux de change.

* UNILEVER ULVR.L a déclaré mardi que le calendrier de la scission prévue de The Magnum Ice Cream Company était retardé en raison du "shutdown" américain.

* SERICA ENERGY SQZ.L a déclaré mardi que la production avait repris sur le navire de production, de stockage et de déchargement flottant Triton, après un arrêt temporaire qui avait contraint la société à revoir à la baisse ses prévisions de production ce mois.

(Rédigé par Diana Mandia et Mara Vîlcu, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

ATOS
51,4400 EUR Euronext Paris -9,44%
EDENRED
23,8400 EUR Euronext Paris +14,45%
EUROFINS SCIENTIFIC
59,9600 EUR Euronext Paris -6,17%
GETINGE B ORD
224,800 SEK LSE Intl +3,12%
GETLINK
15,3800 EUR Euronext Paris -1,41%
Gaz naturel
3,40 USD NYMEX -0,67%
HSBC HLDG
984,250 GBX LSE +1,49%
NATWEST GRP
533,600 GBX LSE -0,34%
NATWEST GRP
4,957 GBX LSE -95,90%
OVHCLOUD
9,2250 EUR Euronext Paris -17,56%
PLANISWARE
21,3500 EUR Euronext Paris +5,69%
Pétrole Brent
61,19 USD Ice Europ +0,41%
Pétrole WTI
57,21 USD Ice Europ -0,49%
REMY COINTREAU
49,3200 EUR Euronext Paris +0,69%
SERICA ENERGY
185,600 GBX LSE +4,27%
UNILEVER
4 640,000 GBX LSE -0,41%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank