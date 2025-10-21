La Bourse de Paris évolue proche de son record

La Bourse de Paris évoluait en petite hausse en début de séance mardi, à un rythme qui pourrait mener le CAC 40 tout prêt de son record de clôture, alors qu'une kyrielle de résultats et nouvelles d'entreprises sont attendus.

L'indice CAC 40 gagnait 0,24% vers 10H00 locales, à 8.225,48 points alors que son dernier sommet en clôture, qui date du mois de mai, s'était inscrit à 8.239,99 points.

Lundi, l'indice vedette de la Bourse de Paris avait pris 31,87 points, soit +0,39%, à 8.206,07 points.

Le marché était encouragé par l'espoir d'un apaisement des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis tandis que la Bourse de Tokyo a été soutenue par la nomination de Sanae Takaichi comme Première ministre, une conservatrice en faveur du soutien à l'économie.

Sur le marché français L'Oréal (-0,39%) doit présenter mardi, après la clôture de la séance, son chiffre d'affaires du troisième trimestre, moins de 48 heures après l'annonce de la plus grosse acquisition de son histoire.

Le numéro un du parfum va acquérir, pour 4 milliards d'euros, la division beauté du groupe de luxe Kering , un investissement stratégique.

"Avec cette opération, L'Oréal devient désormais clairement le leader incontesté du parfum au niveau mondial", estime dans une note la banque Oddo BHF.

Le chiffre d'affaires de Vivendi (+1,53%), le groupe de Vincent Bolloré, est aussi au programme après la fermeture de la séance.

Sur le marché obligataire, un léger repli du taux d'intérêt des emprunts d'Etat français a dix ans qui s'inscrit à 3,35% eu lieu de 3,36% la veille reflète "un impact très modéré de la dégradation anticipée de la note de la France par l'agence S&P", ont souligné les analystes de Natixis.

Edenred bondit

Edenred, société de services prépayés qui commercialise notamment les Ticket Restaurant, a confirmé mardi ses objectifs pour 2025 et reste confiante sur les perspectives de croissance des titres-restaurant malgré un environnement réglementaire changeant, des perspectives saluées à la Bourse de Paris. Le titre prenait 12,10% à 23,35 euros.

Le groupe, qui présentera le 4 novembre son nouveau plan stratégique à trois ans, a dégagé un chiffre d'affaires de 726 millions d'euros au troisième trimestre, en hausse de 6,5% sur un an et supérieur aux attentes des analystes (707 millions d'euros).

Eurofins pénalisé

Le géant français des laboratoires d'analyses Eurofins Scientific a poursuivi l'accélération de son activité au troisième trimestre et confirmé mardi ses objectifs pour l'exercice 2025, mais il anticipe un possible impact négatif du renforcement de l'euro face au dollar.

Le chiffre d'affaires trimestriel a progressé de 4,6% à 1,8 milliard d'euros, un peu en dessous du consensus des analystes de Factset qui attendaient 1,81 milliard d'euros.

