Tesla envisage de vendre sa filiale en Chine en vue d'une possible fusion avec SpaceX - WSJ

PHOTO D'ARCHIVES : Le logo de Tesla est visible en Colombie

Les dirigeants de Tesla ont été ‌informés qu'ils devaient se préparer à une possible cession des activités du constructeur ​en Chine en vue d'une potentielle fusion avec SpaceX, a rapporté jeudi le Wall Street Journal, citant une personne au fait de la question.

Une fusion entre les ​groupes Tesla et SpaceX, tous deux détenus par Elon Musk, devrait vraisemblablement faire face à des obstacle géopolitiques ​et réglementaires, en particulier en Chine, SpaceX ⁠ayant d'importants contrats auprès du département américain de la Défense liés à ‌la sécurité nationale.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat par Reuters auprès de Tesla et de SpaceX.

Réagissant à l'information du Wall Street ​Journal via le réseau social ‌X, qu'il détient également, Elon Musk a déclaré qu'il s'agissait ⁠d'une "fake news".

Selon le WSJ, des conseillers de Tesla ont entrepris des discussions à propos des options possibles pour une scission, dont une vente ou une fermeture des ⁠activités du groupe ‌en Chine. Un flou demeure sur le calendrier potentiel d'une telle ⁠opération et les plans pourraient évoluer, a ajouté le journal.

De longue date, investisseurs ‌et analystes spéculent sur l'hypothèse d'un regroupement des activités de Tesla ⁠et de SpaceX, d'autant plus avec l'IPO du second nommé.

En ⁠Chine, son deuxième plus ‌grand marché après les Etats-Unis, Tesla gère ses activités de manière indépendante, sans avoir ​créé de coentreprise avec un partenaire ‌local, comme l'ont fait de nombreux constructeurs automobiles étrangers.

La Gigafactory de Tesla à Shanghai est la plus importante ​et la plus productive des usines du groupe à travers le monde. Le site, qui représente généralement plus de la moitié des livraisons mondiales ⁠du constructeur, sert de pôle pour les exportations vers l'Europe et l'Asie-Pacifique.Plus tôt ce mois-ci, Elon Musk avait laissé entrevoir une potentielle fusion entre Tesla et SpaceX, refusant d'écarter une telle hypothèse et citant des recoupements de plus en plus nombreux entre les deux entreprises.

(Fabiola Arámburo et Chris Thomas à Mexico, Ju-min Pakr à Pékin; ​version française Jean Terzian)