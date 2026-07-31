L'Europe vue dans le vert, les craintes sur la "tech" s'apaisent

Une experte travaille devant ses écrans dans la salle des opérations des marchés au comptant de NYSE Euronext, à Paris

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse vendredi à l'ouverture, l'apaisement des tensions dans le secteur technologique redonnant confiance ‌aux investisseurs, avant que la semaine ne s'achève avec une dernière vague de publication de résultats et la diffusion des chiffres préliminaires de l'inflation en France et dans la zone euro.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,59% à ​l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,57% pour le Dax à Francfort, de 0,5% pour le FTSE à Londres et de 0,72% pour le Stoxx 600.

Porté par les valeurs du secteur des semi-conducteurs et par Microsoft <MSFT. O> (+15%), le bond de la Bourse de New York jeudi calme, au moins pour le moment, les craintes concernant les investissements massifs dans l'intelligence artificielle (IA) et se traduit vendredi par une nette amélioration du moral du marché, qui fait ainsi abstraction de la situation toujours instable au Moyen-Orient et ​du ton nettement plus restrictif des banques centrales face à l'inflation qui en découle.

"Tant les résultats que le sentiment des investisseurs semblent se redresser quelque peu après les fluctuations vraiment exagérées observées en début de semaine", souligne Fabien Yip, analyste de marché chez IG.

"La demande liée à l'IA n'a pas vraiment ralenti, elle semble toujours viable. La ​vague de ventes à laquelle nous avons assisté (...) est donc peut-être le résultat d'une réaction excessive du marché face à certaines ⁠de ces inquiétudes concernant les dépenses d'investissement", ajoute-t-il.

Le secteur technologique occupe toutefois une place moins importante sur les Bourses européennes qu'aux États-Unis ou sur certaines places asiatiques comme Séoul, et les investisseurs du Vieux Continent devront suivre d'autres données ‌susceptibles d'influencer la tendance tout au long de la journée.

Outre les résultats financiers de groupes tels que Crédit Agricole, AXA, Engie ou Forvia, qui ont publié ce vendredi leurs chiffres trimestriels, les investisseurs attendent les données préliminaires de l'inflation en France et dans la zone euro pour le mois de juillet, qui pourraient dans les deux cas afficher une réaccélération en raison de la flambée des cours du ​pétrole qui a suivi la reprise des hostilités ce mois-ci au Moyen-Orient.

La région reste le théâtre ‌de tensions qui s'intensifient et qui risquent même d'entraîner davantage de pays de la region dans le conflit.

Une frappe de drone a provoqué des incendies sur deux navires-citernes dans ⁠le port de Damiette en Égypte, ce qui fait peser une nouvelle menace sur le trafic maritime transitant par le canal de Suez, l'une des dernières grandes voies d'exportation dont dispose l'Arabie saoudite après que les Houthis du Yémen, alliés à l'Iran, ont annoncé la semaine dernière un blocus naval en mer Rouge.

La semaine qui touche à sa fin a également été marquée par de nombreuses décisions de politique monétaire. Après la Réserve fédérale américaine (Fed) mercredi et la Banque d'Angleterre (BoE) jeudi, la Banque du Japon (BoJ) a maintenu ⁠vendredi ses taux d'intérêt inchangés, tout en soulignant sa ‌détermination à resserrer ses coûts d'emprunt pour faire face aux risques inflationnistes.

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en nette hausse jeudi, portée par les valeurs du secteur des ⁠semi-conducteurs et par Microsoft (+15%), dont les résultats supérieurs aux prévisions ont apaisé les craintes concernant les investissements massifs dans l'intelligence artificielle (IA).

L'indice Dow Jones a gagné 1,19%, le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 1,66%, et le Nasdaq Composite a bondi de son ‌côté de 2,78%.

Les contrats à terme donnent vendredi une ouverture dans le vert pour le Dow Jones (+0,42%), pour le Standard & Poor's-500 (+0,42) et pour le Nasdaq (+1,04%).

Les investisseurs devront réagir aux résultats de deux autres géants de la Bourse, Apple et ⁠Amazon, qui ont publié leurs résultats respectifs jeudi après la clôture.

EN ASIE

L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo grimpe de plus de 4% vendredi, porté par les valeurs ⁠technologiques dans le sillage de Wall Street la veille et ‌alors que la décision de la BoJ sur les taux était largement anticipée.

En Corée du Sud, l'indice Kospi de Séoul, à forte composante technologique, s'envole de 17%, rebondissant après les lourdes pertes subies plus tôt dans la semaine.

L'indice est toutefois en passe de ​connaître une chute de près de 25% en juillet, ce qui constituerait sa plus forte baisse mensuelle depuis la crise financière asiatique de 1997.

En ‌Chine, l'indice CSI 300 des grandes capitalisations avance de 1,45% et le SSE Composite de Shanghaï gagne 0,97%, également soutenus par les valeurs technologiques.

La Bourse de Hong Kong recule en revanche de 0,19%.

L'activité manufacturière en Chine s'est par ailleurs contractée de manière inattendue en juillet, montre une enquête officielle ​publiée vendredi, alimentant les préoccupations à propos du ralentissement de la croissance de la deuxième économie mondiale, dans un contexte de faible demande et de coûts élevés.

TAUX / CHANGES

Les rendements obligataires américains évoluent avec de faibles fluctuations vendredi, mais se maintiennent à des niveaux élevés en raison des craintes d'inflation.

Le rendement des Treasuries à dix ans recule de 1,2 point de base à 4,6511% après avoir atteint 4,712% la veille. Le deux ans grappille 0,6 point de base à 4,2354%.

Les rendements des bons du Trésor à 30 ⁠ans ont en outre atteint la veille leur plus haut niveau depuis 19 ans, à 5,244%, les investisseurs craignant que la Fed n'agisse pas avec suffisamment de fermeté pour endiguer l'inflation.

Sur le marché des changes, le dollar gagne 0,35% face à un panier de devises de référence, profitant de la baisse du yen suite à la décision de la BoJ de maintenir ses taux inchangés.

La monnaie nippone cède 0,7% pour s'établir à 160,67 pour un dollar.

Elle s'était quelque peu redressée avant la décision de la BoJ, alors que selon une source, Tokyo a procédé dans la nuit à une intervention sur le marché consistant à acheter des yens et à vendre des dollars.

L'euro perd 0,17% à 1,1507 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole reculent vendredi mais sont en passe d'enregistrer une hausse d'environ 20% sur le mois.

Le Brent perd 2,21% à 87,06 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule de 2,52% à 81,48 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 31 JUILLET :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

FR 06h45 Inflation (préliminaire) juillet +0,3% -0,3%

- sur un an +2,1% +2,0%

FR 06h45 Prix à la production n.d. -0,3%

- sur un ​an n.d. +3,0%

DE 07h55 Taux de chômage juillet 6,3% 6,3%

EZ 09h00 Inflation (préliminaire) juillet +2,9% +2,8%

USA 14h00 Indice de l'Université de juillet 54,0 54,4

Michigan (définitif)

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Jean-Stéphane Brosse)