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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 08:28

* KNDS a annoncé mercredi son intention de procéder à une introduction en Bourse (IPO), le groupe de défense indiquant envisager une cotation sur Euronext Paris et à la Bourse de Francfort.

* SEGRO SGRO.L - Le géant américain de la logistique Prologis PLD.N a déclaré mercredi que l'entreprise immobilière spécialisée dans les entrepôts cotée à Londres avait rejeté son offre publique d'achat entièrement en actions, qui valorisait le groupe britannique à environ 12,6 milliards de livres sterling (14,63 milliards d'euros).

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)

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