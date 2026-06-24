 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Worldline va intégrer la technologie "Click to Pay" pour les paiements récurrents
information fournie par Zonebourse 24/06/2026 à 10:10

Worldline a annoncé mercredi qu'il allait devenir le premier fournisseur de services de paiement en Europe à intégrer le système "Click to Pay" pour les paiements récurrents, en s'appuyant sur cette technologie de tokenisation qui permet de simplifier et de sécuriser les achats en ligne.

Ce dispositif, qui utilise des jetons numériques ("tokens") pour optimiser la sécurité et la performance des transactions, permet de valider un paiement en ligne en quelques clics, mais aussi de réduire le risque de fraude par rapport aux méthodes traditionnelles qui nécessitent de saisir ses coordonnées bancaires.

Basé sur les normes EMVCo, ce mécanisme dispense en effet les consommateurs de renseigner manuellement les numéros de leur carte de crédit, l'autorisation de paiement s'effectuant à la place via un code d'accès à usage unique, une clé d'accès ou des données biométriques.

Le groupe français explique que "cette initiative vise à accompagner ses clients internationaux dans la conversion de nouveaux consommateurs en revenus à long terme. L'objectif est double : réduire les frictions au moment de la finalisation du paiement et éviter les échecs de transaction".

Plus d'opérations finalisées, moins de fraude

Selon certaines études, l'adoption de "Click to Pay" peut en effet générer une hausse allant jusqu'à 6% du taux de conversion lors de l'étape de conclusion du paiement. Parallèlement, "le taux d'attrition involontaire provoqué par des cartes bancaires expirées ou réémises peut représenter jusqu'à 40% de la perte totale de transactions pour les entreprises", rappelle Worldline.

Alors que 89% des consommateurs évaluent "Click to Pay" comme équivalent ou supérieur aux autres méthodes de paiement numérique, la fintech dit anticiper une accélération continue de son adoption au sein du secteur.

La solution "Click to Pay" de Worldline sera déployée sur Global Collect, sa plateforme mondiale de paiements transfrontaliers, à compter du 30 juillet 2026.

A la Bourse de Paris, l'action Worldline perdait 1,5% mercredi matin dans les premiers échanges, victime de la vague vendeuse qui a touché les valeurs technologiques hier soir à Wall Street, sous-performant un marché parisien virtuellement inchangé.

Valeurs associées

WORLDLINE
10,0620 EUR Euronext Paris -1,93%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

1 commentaire

  • 10:31

    Et Alors ?

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La porte-parole du gouvernement Maud Bregeon à Paris le 3 juin 2026 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Le gouvernement "favorable" à la climatisation "partout où c'est nécessaire" (Bregeon)
    information fournie par AFP 24.06.2026 11:22 

    Le gouvernement est "favorable à la climatisation partout où c'est nécessaire", notamment dans les écoles, a assuré la ministre déléguée à l’Energie Maud Bregeon alors que la canicule en France a contraint à la fermeture de centaines d’écoles en raison de la chaleur. ... Lire la suite

  • MAUREL ET PROM : La tendance baissière peut reprendre
    MAUREL ET PROM : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 24.06.2026 11:20 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • Une femme se rafraîchit devant un tuyau d'arrosage à Paris, le 18 juin 2026 ( AFP / Simon WOHLFAHRT )
    La France dans la fournaise, ruée et débat sur la climatisation
    information fournie par AFP 24.06.2026 11:13 

    Sous des chaleurs historiques, deux Français sur trois sont désormais confrontés à la vigilance rouge canicule, étendue mercredi à 58 départements, alors que la ruée sur les climatiseurs alimente le débat sur l'adaptation au changement climatique. Mardi a été la ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 24.06.2026 11:10 

    Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,15% pour le Dow Jones .DJI , contre une hausse de 0,15% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,59% pour le Nasdaq ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
32,5 +17,67%
Pétrole Brent
75,54 -1,90%
CAC 40
8 367,2 +0,32%
STELLANTIS
5,194 -1,50%
SOITEC
117 -2,82%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank