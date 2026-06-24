Worldline va intégrer la technologie "Click to Pay" pour les paiements récurrents

Worldline a annoncé mercredi qu'il allait devenir le premier fournisseur de services de paiement en Europe à intégrer le système "Click to Pay" pour les paiements récurrents, en s'appuyant sur cette technologie de tokenisation qui permet de simplifier et de sécuriser les achats en ligne.

Ce dispositif, qui utilise des jetons numériques ("tokens") pour optimiser la sécurité et la performance des transactions, permet de valider un paiement en ligne en quelques clics, mais aussi de réduire le risque de fraude par rapport aux méthodes traditionnelles qui nécessitent de saisir ses coordonnées bancaires.

Basé sur les normes EMVCo, ce mécanisme dispense en effet les consommateurs de renseigner manuellement les numéros de leur carte de crédit, l'autorisation de paiement s'effectuant à la place via un code d'accès à usage unique, une clé d'accès ou des données biométriques.

Le groupe français explique que "cette initiative vise à accompagner ses clients internationaux dans la conversion de nouveaux consommateurs en revenus à long terme. L'objectif est double : réduire les frictions au moment de la finalisation du paiement et éviter les échecs de transaction".

Plus d'opérations finalisées, moins de fraude

Selon certaines études, l'adoption de "Click to Pay" peut en effet générer une hausse allant jusqu'à 6% du taux de conversion lors de l'étape de conclusion du paiement. Parallèlement, "le taux d'attrition involontaire provoqué par des cartes bancaires expirées ou réémises peut représenter jusqu'à 40% de la perte totale de transactions pour les entreprises", rappelle Worldline.

Alors que 89% des consommateurs évaluent "Click to Pay" comme équivalent ou supérieur aux autres méthodes de paiement numérique, la fintech dit anticiper une accélération continue de son adoption au sein du secteur.

La solution "Click to Pay" de Worldline sera déployée sur Global Collect, sa plateforme mondiale de paiements transfrontaliers, à compter du 30 juillet 2026.

A la Bourse de Paris, l'action Worldline perdait 1,5% mercredi matin dans les premiers échanges, victime de la vague vendeuse qui a touché les valeurs technologiques hier soir à Wall Street, sous-performant un marché parisien virtuellement inchangé.