Guerre au Moyen-Orient: Lecornu informe les partis à Matignon
information fournie par AFP 11/03/2026 à 06:57

Le Premier ministre Sébastien Lecornu, le 4 mars 2026, à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

Sébastien Lecornu réunit mercredi à partir de 15H00 à Matignon les partis politiques pour les informer de "l'état de la menace et du positionnement de la France" face à la guerre au Moyen-Orient, qui a provoqué une flambée des prix du pétrole.

Ce rendez-vous à caractère confidentiel, où les téléphones ne seront pas autorisés, portera sur les "répercussions" du conflit sur le territoire national, en matière énergétique et de sécurité, mais aussi à l'extérieur, sur le plan diplomatique et militaire, a détaillé à l'AFP l'entourage du Premier ministre.

Emmanuel Macron, qui a envoyé plusieurs bâtiments militaires dans la région dans une posture "défensive" de protection des intérêts français et alliés, a convoqué mardi soir un nouveau Conseil de défense.

Le chef de l'Etat enchaîne les réunions de crise depuis le début du conflit déclenché le 28 février par des frappes israélo-américaines sur l'Iran.

La présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet à Paris le 18 février 2026 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Les chefs de partis sont conviés mais plusieurs seront représentés, notamment le Parti socialiste, la France insoumise, Les Républicains, et Horizons, aux côtés des présidents du Sénat Gérard Larcher et de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet, des présidents des groupes parlementaires et des commissions concernées.

Plusieurs ministres seront également présents sur les volets énergétique, militaire et diplomatique.

Le Rassemblement national et le PS avaient demandé au président de réunir les formations politiques pour les informer de la situation. LFI et les Ecologistes avaient de leur côté réclamé l'organisation d'un débat parlementaire.

- "Plan exceptionnel" de contrôles de stations-services -

Le Parlement, en congés en raison des municipales des 15 et 22 mars, n'a pas débattu de ce conflit.

Outre le déploiement de renforts militaires, la France a lancé des opérations de rapatriement de ses ressortissants pris au piège dans les pays du Golfe, et multiplié les initiatives sur le plan énergétique.

Sans grand levier pour influer le cours de cette guerre, Emmanuel Macron s'est rendu lundi à Chypre et sur le porte-avions Charles de Gaulle, où il a évoqué de nouvelles "interceptions" de frappes ces derniers jours, et dit préparer une mission internationale pour "rouvrir" le détroit d'Ormuz afin de permettre la circulation de pétrole et de gaz.

Le président français s'efforce aussi de peser sur la situation au Liban où la guerre s'est étendue à la suite de frappes contre Israël du Hezbollah pro-iranien.

Paris a organisé mardi une réunion des ministres de l'Energie du G7, au lendemain d'un G7 Finances sur le même sujet.

Pour éviter des hausses "abusives" des prix des carburants, Sébastien Lecornu a lancé un "plan exceptionnel de 500 contrôles" des stations-service, dont certaines vont être sanctionnées.

Le premier secrétaire du PS Olivier Faure le 9 mars 2026, à Amiens dans la Somme ( AFP / Francois LO PRESTI )

Le patron du PS Olivier Faure attend à cette réunion de la "clarté sur (les) intentions" de la France, pour ne pas que le pays soit "entraîné à l'insu de (son) plein gré dans un conflit qui n'est pas celui (qu'il a) choisi".

Il a formulé sur franceinfo plusieurs propositions pour contrer la hausse des prix à la pompe dont un chèque énergie pour "les plus vulnérables". LFI réclame elle un blocage des prix et le RN une baisse des taxes.

Carburants
Proche orient
Guerre en Iran
Crise de gouvernement
    Bla-bla-bla habituel de Lecornu. Quand va-t-il enfin commencer à faire de vraies économies dans les dépenses de fonctionnement de l'État ?

