Les Bourses européennes entre légère hausse et repli prudent

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
Les Bourses européennes ont commencé la journée de mardi entre légère hausse et repli prudent face à la situation en Asie, où les inquiétudes sur une éventuelle bulle IA ont encore augmenté.
Après quelques minutes, Paris progressait (+0,47%) tout comme Londres (+0,15%), deux places moins dépendantes des valeurs technologiques à l'instar de Milan qui commençait à l'équilibre (+0,05%). Francfort reculait (-0,19%).
Euronext CAC40
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