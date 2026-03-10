Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Fnac Darty)

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* RENAULT RENA.PA - Le groupe au losange a annoncé mardi son intention de vendre la moitié de ses voitures de marque Renault hors d'Europe d'ici 2030, contre 38% l'an dernier, et d'augmenter ses volumes de ventes de plus de 20% grâce à un rythme soutenu de lancements et à un plan stratégique visant à installer dans la durée son redressement récent.

* AIRBUS AIR.PA a annoncé lundi avoir livré 35 avions en février et enregistré 28 commandes brutes sur le mois.

* FNAC DARTY FNAC.PA - Le conseil d'administration a émis un avis favorable et unanime sur le projet d'offre publique d'achat visant ses actions et Oceanes en circulation initiée par EP Group, la société contrôlée par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, a annoncé mardi le groupe français.

* TOTALENERGIES TTEF.PA - La filiale asiatique du géant pétrolier et gazier, Totsa, a vendu via un appel d'offres du pétrole brut d'Oman chargé en avril à un prix supérieur de plus de 20 dollars par baril aux cotations de Dubaï, ont déclaré des traders, dans ce qui serait le deuxième appel d'offres du groupe pour la vente de pétrole du Moyen-Orient depuis que la guerre en Iran a perturbé les exportations de la région.

* VOLKSWAGEN VOWG.DE - Le constructeur automobile allemand a déclaré mardi prévoir une reprise de sa marge bénéficiaire cette année, après une année 2025 difficile marquée par des droits de douane, une concurrence acharnée de la part de ses concurrents chinois et les coûts élevés de l'électrification.

Le groupe anticipe une marge d'exploitation comprise entre 4% et 5,5% en 2026, après 2,8% en 2025.

* HUGO BOSS BOSSn.DE - Le groupe de mode allemand a fait état mardi d'un bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) de 391 millions d'euros en 2025, supérieur aux prévisions, malgré un contexte économique difficile.

* LINDT & SPRUENGLI LISN.S - Le chocolatier suisse a fait état mardi d'une hausse d'environ 10% de son bénéfice d'exploitation annuel, dépassant les attentes avec la répercussion réussie de la hausse des prix du cacao sur ses clients.

* GERRESHEIMER GXIG.DE - L'autorité allemande de surveillance financière BaFin a annoncé mardi avoir lancé un audit des états financiers consolidés intermédiaires du fabricant allemand d'équipements médicaux pour la période allant du 1er décembre 2024 au 31 mai 2025.

(Rédigé par Blandine Hénault et Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)