 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 08:08

(Actualisé avec Fnac Darty)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* RENAULT RENA.PA - Le groupe au losange a annoncé mardi son intention de vendre la moitié de ses voitures de marque Renault hors d'Europe d'ici 2030, contre 38% l'an dernier, et d'augmenter ses volumes de ventes de plus de 20% grâce à un rythme soutenu de lancements et à un plan stratégique visant à installer dans la durée son redressement récent.

* AIRBUS AIR.PA a annoncé lundi avoir livré 35 avions en février et enregistré 28 commandes brutes sur le mois.

* FNAC DARTY FNAC.PA - Le conseil d'administration a émis un avis favorable et unanime sur le projet d'offre publique d'achat visant ses actions et Oceanes en circulation initiée par EP Group, la société contrôlée par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, a annoncé mardi le groupe français.

* TOTALENERGIES TTEF.PA - La filiale asiatique du géant pétrolier et gazier, Totsa, a vendu via un appel d'offres du pétrole brut d'Oman chargé en avril à un prix supérieur de plus de 20 dollars par baril aux cotations de Dubaï, ont déclaré des traders, dans ce qui serait le deuxième appel d'offres du groupe pour la vente de pétrole du Moyen-Orient depuis que la guerre en Iran a perturbé les exportations de la région.

* VOLKSWAGEN VOWG.DE - Le constructeur automobile allemand a déclaré mardi prévoir une reprise de sa marge bénéficiaire cette année, après une année 2025 difficile marquée par des droits de douane, une concurrence acharnée de la part de ses concurrents chinois et les coûts élevés de l'électrification.

Le groupe anticipe une marge d'exploitation comprise entre 4% et 5,5% en 2026, après 2,8% en 2025.

* HUGO BOSS BOSSn.DE - Le groupe de mode allemand a fait état mardi d'un bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) de 391 millions d'euros en 2025, supérieur aux prévisions, malgré un contexte économique difficile.

* LINDT & SPRUENGLI LISN.S - Le chocolatier suisse a fait état mardi d'une hausse d'environ 10% de son bénéfice d'exploitation annuel, dépassant les attentes avec la répercussion réussie de la hausse des prix du cacao sur ses clients.

* GERRESHEIMER GXIG.DE - L'autorité allemande de surveillance financière BaFin a annoncé mardi avoir lancé un audit des états financiers consolidés intermédiaires du fabricant allemand d'équipements médicaux pour la période allant du 1er décembre 2024 au 31 mai 2025.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3ZU211

(Rédigé par Blandine Hénault et Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

AIRBUS
175,420 EUR Euronext Paris 0,00%
FNAC DARTY
35,200 EUR Euronext Paris 0,00%
GERRESHEIMER
19,100 EUR XETRA 0,00%
HUGO BOSS
35,220 EUR XETRA 0,00%
LINDT & SPRUENGLI
122 400,000 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%
RENAULT
28,060 EUR Euronext Paris 0,00%
TOTALENERGIES
68,890 EUR Euronext Paris 0,00%
VOLKSWAGEN
89,300 EUR XETRA 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Lindt & Sprüngli abaisse son objectif de ventes pour 2026 face aux incertitudes géopolitiques
    information fournie par Boursorama avec AFP 10.03.2026 08:30 

    Le chocolatier suisse Lindt & Sprüngli a abaissé son objectif de ventes pour 2026, invoquant "les incertitudes géopolitiques" lors de la publication mardi de ses résultats annuels. Le groupe connu pour ses pralines Lindor et ses lapins de Pâques dorés table

  • Rodolphe Saadé à Mumbai le 17 février 2026. ( AFP / LUDOVIC MARIN )
    CMA Media relance son projet de rapprochement de La Tribune et BFM Business
    information fournie par Boursorama avec AFP 10.03.2026 08:28 

    Le groupe CMA Media veut réunir les rédactions numériques de son journal La Tribune et de sa chaîne télé BFM Business pour créer un pôle d'information économique commun, a-t-il annoncé lundi, quatre mois après le rejet par le personnel d'une première mouture du ... Lire la suite

  • La Caisse des dépôts, à Paris. ( AFP / LUIS ROBAYO )
    Logement social : CDC Habitat va changer de patron
    information fournie par Boursorama avec AFP 10.03.2026 08:26 

    La Caisse des dépôts (CDC) va proposer de nommer à la tête de sa filiale dédiée à l'habitat Clément Lecuivre, actuellement directeur général de CDC Habitat, en remplacement d'Anne-Sophie Grave, selon un communiqué publié lundi. Cette nomination est soumise à l'approbation ... Lire la suite

  • Maxime Séché, Directeur Général de Séché Environnement, à Davos le 20 janvier 2026. ( AFP / LUDOVIC MARIN )
    Déchets: Séché Environnement voit reculer son bénéfice net, pénalisé par la France
    information fournie par Boursorama avec AFP 10.03.2026 08:25 

    Le groupe familial Séché Environnement, spécialiste du traitement des déchets, a vu son bénéfice net reculer de près de 40% en 2025, à 21 millions d'euros, pénalisé par ses activités en France, selon des résultats publiés lundi. Le chiffre d'affaires est en progression ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank