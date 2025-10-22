Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Hermès, Engie, Alstom, Barclays, Reckitt et DNB)

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* L'OREAL OREP.PA - Le géant français des cosmétiques a fait état mardi d'une hausse à données comparables de ses ventes au troisième trimestre, qui accélèrent en glissement trimestriel mais ressortent cependant en-deçà des attentes avec la faiblesse de la demande en Amérique du Nord.

* HERMÈS HRMS.PA

a fait état

mercredi d'une croissance de 9,6% à taux de change constants de ses ventes au troisième trimestre, grâce à la solidité de sa principale division de maroquinerie.

* WORLDLINE WLN.PA - Le spécialiste des moyens de paiement a resserré mardi sa fourchette de prévision d'EBE (excédent brut d'exploitation) pour 2025, le groupe faisant également état d'un chiffre d'affaires légèrement au-dessus des attentes au troisième trimestre.

* VIVENDI VIV.PA a fait état mardi d'un chiffre d'affaires de 68 millions d'euros au troisième trimestre, en baisse légère de 0,9% sur un an à taux de change et périmètre constants.

* EUTELSAT ETL.PA - Le groupe français de satellites a fait état mardi d'un chiffre d'affaires des activités opérationnelles en baisse de 1,2% à taux de change et périmètre constants et en-dessous des attentes au premier trimestre, la forte demande de services gouvernementaux n'ayant pas suffi à compenser la faiblesse du secteur vidéo.

* IPSEN IPN.PA - Le groupe biopharmaceutique a relevé mercredi ses objectifs annuels de chiffre d'affaires et de marge opérationnelle, citant une érosion plus lente qu'anticipée des ventes de Somatuline et une croissance accélérée des ventes du reste du portefeuille.

Le groupe a par ailleurs annoncé mercredi son intention d'acquérir ImCheck Therapeutics, société française de biotechnologie pionnière dans le domaine des thérapies d'immuno-oncologie de nouvelle génération.

* OPMOBILITY OPM.PA - L'équipementier automobile a fait état mercredi d'une baisse de 1% de son chiffre d'affaires économique au troisième trimestre à cause de la baisse du dollar face à l'euro et d'arrêts de production chez plusieurs de ses clients constructeurs en Europe.

* ENGIE ENGIE.PA a annoncé mercredi avoir signé un contrat d'achat d'électricité (PPA) avec Apple AAPL.O pour une durée de 15 ans, dans le cadre duquel l'énergéticien français construira en Italie deux installations agrivoltaïques, deux parcs éoliens, et assurera le "repowering" d’un troisième.

* ALSTOM ALSO.PA a annoncé mercredi une commande supplémentaire de 30 trains à très grande vitesse de la part de la SNCF Voyageurs pour Eurostar, pour un montant de près de 1,4 milliard d'euros.

* BNP PARIBAS BNPP.PA - Barclays a abaissé sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondérer".

* ADIDAS ADSGn.DE - L'équipementier sportif allemand a relevé mardi sa prévision de bénéfice d'exploitation pour l'ensemble de l'année, invoquant la "dynamique de la marque" et les efforts déployés pour atténuer les coûts supplémentaires liés à l'augmentation des droits de douane américains.

* BARCLAYS BARC.L a annoncé mercredi une baisse de 7% de son bénéfice au troisième trimestre, ainsi qu'un rachat inattendu d'actions pour un montant de 500 millions de livres sterling (578,16 millions d'euros).

* HEINEKEN HEIN.AS - Le brasseur néerlandais a averti mercredi que ses ventes de bière en 2025 allaient chuter en raison de l'aggravation des défis macroéconomiques, le brasseur néerlandais revoyant à la baisse ses prévisions de volume après avoir été sanctionné pour une décision similaire il y a un trimestre.

* UNICREDIT CRDI.MI a confirmé mercredi sa prévision de bénéfice pour l'année après avoir annoncé un bénéfice net trimestriel de 2,6 milliards d'euros, supérieur aux attentes, grâce à des gains sur les opérations de trading.

* SSAB SSABa.ST - Le sidérurgiste suédois a annoncé mercredi une hausse plus importante que prévu de son bénéfice d'exploitation au troisième trimestre, malgré un climat de prudence sur le marché européen de l'acier et l'impact direct jusqu'à présent limité des droits de douane américains.

* AKZO NOBEL AKZO.AS a abaissé légèrement mercredi sa prévision de bénéfice annuel, invoquant les incertitudes du marché et ajustant ses perspectives en fonction des taux de change à la fin du troisième trimestre.

* RECKITT RKT.L a dépassé mercredi les prévisions de croissance du chiffre d'affaires net à périmètre constant pour le troisième trimestre, grâce à la vigueur des marchés émergents et au retour à la croissance en Europe et en Amérique du Nord, tout en maintenant ses perspectives pour 2025.

* HANDELSBANKEN SHBa.ST - La banque suédoise a fait état mercredi d'une baisse moins importante que prévu de son bénéfice net au troisième trimestre, tandis que les revenus d'intérêts ont résisté à la pression exercée par les baisses de taux de la banque centrale.

* RANDSTAD RAND.AS - Le groupe de recrutement a publié mercredi un bénéfice d'exploitation de 191 millions d'euros au troisième trimestre, dépassant ainsi le consensus des analystes, qui tablaient sur 182 millions d'euros.

* NORWEGIAN AIR SHUTTLE NAS.OL - Le bénéfice de la compagnie aérienne low cost a dépassé mercredi les attentes au troisième trimestre, grâce à une demande plus forte pendant l'été sur l'ensemble de ses marchés.

* DNB DNB.OL - La plus grande banque norvégienne a annoncé mercredi des résultats légèrement supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre, grâce à une économie nationale plus forte que prévu.

* RIO TINTO RIO.L étudie la possibilité d'un échange d'actifs contre des actions avec Chinalco, qui permettrait de réduire la participation de 11% de l'investisseur chinois, libérant ainsi le groupe minier anglo-australien pour reprendre ses rachats d'actions et conclure de nouveaux accords stratégiques, ont déclaré à Reuters trois sources proches du dossier.

