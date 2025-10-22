information fournie par Boursorama avec AFP • 22/10/2025 à 11:01

Engie signe un contrat de fourniture d'électricité renouvelable avec Apple en Italie

Engie a signé un contrat de fourniture d'électricité (PPA) renouvelable avec Apple d'une durée de 15 ans en Italie où il installera 173 MW de nouvelles installations, opérationnelles entre 2026 et 2027, a-t-il annoncé mercredi.

( AFP / ALAIN JOCARD )

L'énergéticien français construira dans le cadre de cet accord deux installations agrivoltaïques (88 mégawatt, MW), deux parcs éoliens (74 MW), et assurera le "repowering" d'un troisième (11 MW), indique-t-il dans un communiqué.

Le "repowering" consiste à remplacer les éléments d'une installation existante afin d'en augmenter la puissance et d'en allonger la durée de vie.

"Au total, 80% de l'énergie produite sera allouée à Apple, tandis que les 20% restants seront injectés dans le réseau, contribuant à répondre aux besoins annuels d'environ 30.000 foyers", précise le groupe.

Il estime que cela permet d'éviter "plus de 160 000 tonnes de CO2" chaque année, "ce qui équivaut aux émissions de près de 70.000 voitures conventionnelles".

Ces parcs, situés dans le Sud de l'Italie, sont déjà autorisés et seront opérationnels entre 2026 et 2027, précise Engie. Ils offriront une capacité installée totale de 173 MW et produiront plus de 400 GWh (Gigawatt-Heure) d'électricité par an.

Le groupe n'a pas précisé dans le communiqué pour quel type d'infrastructure Apple utilisera l'énergie produite.

Engie appuie sa stratégie sur le déploiement de PPA (Power Purchase Agreement) dans le monde afin d'en faire "un levier clé pour accompagner ses clients dans leur transition vers la décarbonation". Le groupe a signé pour 4,3 Gigawatt (GW) de PPA renouvelables en 2024.

"Ces contrats d'électricité verte à long terme permettent aux entreprises de sécuriser des prix énergétiques stables, de réduire leur exposition à la volatilité du marché et de diminuer considérablement leur empreinte carbone", souligne-t-il.