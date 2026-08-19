Le champion chinois de la robotique Unitree fait une entrée spectaculaire en Bourse

Un robot télécommandé du groupe chinois Unitree est exposé au Centre d’expérience d’intelligence incarnée de Unitree Robotics, dans le district de Jing’an à Shanghai, le 19 août 2026 ( AFP / Hector RETAMAL )

Le champion chinois de la robotique Unitree a fait mercredi à Shanghai une entrée en Bourse aussi spectaculaire que les acrobaties de ses machines humanoïdes, manifestant la confiance des investisseurs dans un secteur où les entreprises chinoises ont une longueur d'avance.

Le titre de la société basée à Hangzhou (est) s'échangeait à 845 yuans (108,12 euros) à la clôture des opérations, soit 460,34% de gain ou plus de cinq fois plus que sa valeur d'introduction (150,8 yuans, 19,3 euros).

Il avait ouvert à +629% sur le marché dédié aux technologies de la Bourse de Shanghai.

"Le message est clair: l'IA (intelligence artificielle) incarnée est devenue le nouvel objet de désir", a commenté l'analyste Stephen Innes sur Substack. Il parle de "nouvelle frontière spéculative chinoise".

Dans un secteur en plein essor mondial, les entreprises de robotique chinoises ont pris une longueur d'avance.

Des personnes regardent un robot télécommandé de Unitree Robotics lors d’une visite du Centre d’expérience de l’intelligence incarnée de Unitree, dans le district de Jing’an à Shanghai, le 19 août 2026 ( AFP / Hector RETAMAL )

Les machines d'Unitree sont devenues le symbole du développement de cette industrie en Chine, soutenue par les politiques gouvernementales et de solides chaînes d'approvisionnement.

Le gouvernement chinois a fait de la robotique un secteur stratégique. Il affirme que plus de 140 entreprises chinoises ont déjà lancé l'année dernières plus de 330 modèles de robots humanoïdes.

Peformance de kung-fu

Unitree avait fait sensation l'an dernier lors du grand gala télévisé du Nouvel An chinois avec la performance d'humanoïdes en tenues traditionnelles pratiquant le kung-fu et réalisant des sauts périlleux. Une performance réitérée en 2026.

Un robot humanoïde créé par Unitree exhibé au Centre d’expérience d'intelligence incarnée de Unitree Robotics, dans le district de Jing’an à Shanghai, le 19 août 2026 ( AFP / Hector RETAMAL )

L'entreprise a dévoilé lundi un nouveau robot humanoïde baptisé "Superman" et capable, selon elle, de sauter jusqu'à deux mètres de haut et de parcourir 12,66 mètres par seconde.

"Les chiffres expliquent en partie cet engouement" en Bourse, dit l'analyste Stephen Innes. "Unitree a livré plus de 5.500 robots humanoïdes l’an dernier, son chiffre d’affaires a bondi de 393 millions à 1,7 milliard de yuans, ses marges dépassent les 60% et Pékin a fait de la robotique l’un des champs de bataille stratégiques de la course plus large à l'intelligence artificielle", dit-il.

"Les produits d'Unitree sont utilisés non seulement par les chercheurs chinois, mais aussi par des géants technologiques américains comme Nvidia, Google et Amazon", dit à l'AFP Renjie Guo, PDG de la société d'ingénierie robotique Zeroth.

Unitree a créé un "écosystème sous-jacent qui permet à de nombreux autres de se développer", dit-il.

Son entrée en Bourse coïncide avec l'ouverture d'une conférence internationale de la robotique mercredi à Pékin, où des dizaines de visiteurs et de journalistes se sont pressés autour du stand d'Unitree.

Cette entrée en bourse est la première d'un fabricant de robots humanoïdes en Chine continentale. D'autres entreprises chinoises spécialisées dans les robots humanoïdes, comme UBTech, basée à Shenzhen, sont cotées à la Bourse de Hong Kong.

UBTech a lancé en début d'année son robot "U1", équipé de caméras oculaires, de capteurs thoraciques et de micros, le présentant comme le premier humanoïde ultra-réaliste de taille réelle conçu pour être produit en série.

Les sociétés du secteur investissent massivement dans le développement de l'IA physique, qui permet aux robots de se déplacer et d'interagir de manière autonome.

Mais les avancées chinoises suscitent la méfiance, en particulier des Etats-Unis, dans un contexte de rivalité stratégique exacerbée.

Unitree fait partie des entreprises chinoises que le Pentagone a ajoutées en juin à la liste des entités considérées comme des "compagnies militaires chinoises" opérant directement ou indirectement aux Etats-Unis.

Les Etats-Unis ont en outre interdit en juillet au nom de la sécurité nationale les importations de robots humanoïdes fabriqués à l'étranger, une mesure qui touche principalement les entreprises chinoises.

Tianyu Zang, associé du fonds de capital-risque pékinois Jinqiu Capital qui a participé à la levée de fonds d'Unitree l'an dernier, présente l'introduction en Bourse comme le début d'une nouvelle phase. Le secteur doit à présent passer à un déploiement dans des situations réelles, avec une capacité de réaction autonome à l'imprévisible.

L'industrie "est désormais enfin prête à affronter une épreuve plus longue et plus rigoureuse", dit-il. Mais elle devra "régulièrement justifier publiquement de ses résultats".

Les débuts boursiers de Unitree "ne signifient pas que les robots sont prêts à envahir les chaînes de production. Ils nous disent seulement que les investisseurs se disputent déjà les places", nuance Stephen Innes.