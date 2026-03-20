Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Bouygues, Exail, Unilever, Elmos Semiconductor, Bridgepoint, Spire Healthcare, Standard Chartered, JD Wethersspoon)

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* BOUYGUES BOUY.PA - Colas, filiale du groupe français, a annoncé vendredi le groupe la signature d'un accord pour acquérir les activités routières et de recyclage de Frauenrath en Allemagne.

* EXAIL TECHNOLOGIES EXA.PA a annoncé vendredi avoir décidé de réduire son capital social par voie d'annulation de 380.000 actions.

* Le groupe autrichien OMV OMVV.VI et la compagnie pétrolière nationale d'Abu Dhabi ADNOC prévoient de finaliser d'ici la fin du mois de mars une mégafusion pour créer un géant mondial de la chimie, ont annoncé jeudi les deux sociétés, après des années de négociations.

* UNILEVER ULVR.L a annoncé vendredi avoir reçu une offre pour sa division agroalimentaire et être en pourparlers avec lze groupe américain MCCORMICK & COMPANY MKC.N .

* ELMOS SEMICONDUCTOR ELGG.DE envisage une cession, ses fondateurs souhaitant se retirer de l'entreprise, selon trois sources au fait du dossier.

* NOVARTIS NOVN.S a annoncé vendredi avoir conclu un accord en vue d'acquérir le candidat-médicament contre le cancer du sein SNV4818 auprès de Synnovation Therapeutics, moyennant un paiement initial de deux milliards de dollars et jusqu'à un milliard de dollars supplémentaires en fonction des résultats obtenus lors des phases de développement ultérieures.

* BRIDGEPOINT BPTB.L - La société de rachat prépare actuellement des propositions en vue d'une offre sur l'opérateur hospitalier privé britannique SPIRE HEALTHCARE SPI.L , a rapporté jeudi Sky News.

* La Haute Cour de Singapour a rejeté la demande de STANDARD CHARTERED STAN.L et de la BSI Bank visant à être entendues dans le cadre de la procédure de liquidation de certaines entités étrangères, dans le but de récupérer des actifs liés au fonds souverain malaisien 1MDB, éclaboussé par un scandale, selon un jugement rendu jeudi.

* JD WETHERSPOON JDW.L - La chaîne britannique de pubs a averti vendredi que son bénéfice pourrait s'avérer inférieur aux estimations, en raison de la hausse des coûts énergétiques et fiscaux, ainsi que du ralentissement des dépenses de consommation.

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(Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)