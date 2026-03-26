Enquête de l'UE sur la relance des chantiers nucléaires en France : Paris se dit "confiant"

La procédure vise à vérifier les aides de l'Etat au programme EPR2, qui ambitionne de bâtir six nouveaux réacteurs sur les sites de Penly, Gravelines et du Bugey.

La centrale nucléaire de Penly doit être renforcée d'une paire de nouveaux réacteurs à l'horizon 2038 (illustration) ( POOL / LUDOVIC MARIN )

Des échanges dans "une bonne atmosphère". Le gouvernement français se dit "confiant" sur l'issue de l'enquête que l'Union européenne s'apprête à ouvrir sur les aides de l'Etat accordées à EDF pour construire six nouveaux réacteurs nucléaires, ont indiqué mercredi 25 mars des sources gouvernementales et diplomatique. Bruxelles entend vérifier si le soutien de l'Etat français est bien compatible avec les règles de la concurrence au sein de l'UE. Cette procédure, classique, peut durer plusieurs mois.

Le dossier est sensible pour la France et EDF, qui espèrent que cette enquête ne provoquera pas de retards dans ce nouveau programme nucléaire. C'est en effet sous réserve de ce feu vert de Bruxelles qu'EDF pourra confirmer sa décision finale d'investissement d'ici fin 2026, une étape cruciale qui marquera le lancement officiel du chantier.

Interrogé en audition conjointe des trois commissions des Finances, des Affaires économiques et du Développement durable de l'Assemblée nationale mercredi soir, le ministre de l'Economie Roland Lescure a confirmé qu'il s'agissait d'une procédure normale et que Paris souhaitait aller vite.

"La Commission (européenne) ouvre une enquête sur le financement du nouveau nucléaire parce qu'on lui a demandé de l'ouvrir, parce que c'est la procédure" pour des projets financés par des aides d'Etat, a déclaré le ministre.

"On a mis un peu de pression à la Commission pour que ça arrive vite", a-t-il ajouté. "On est content que ce soit enfin lancé et ce qu'on souhaite - et on espère que ce sera le cas - c'est que la Commission donne les résultats de cette enquête d'ici la fin de l'année, pour qu'on puisse continuer à financer le nouveau nucléaire."

Le ministère français de l'Economie s'était auparavant dit "confiant" en évoquant des "discussions" qui se déroulent dans "une bonne atmosphère avec la Commission", lors d'un échange téléphonique avec les journalistes.

Selon Bercy, la France espère obtenir prochainement, à l'issue d'une phase préliminaire, "une première décision", dite "ouverture d'enquête", qui lancera "une procédure d'examen approfondi".

La Commission pourrait ouvrir cette enquête approfondie à compter de mi-avril, ont indiqué mardi des sources internes à l'AFP.

Elle portera sur le financement de ce programme de construction de réacteurs EPR2, notamment le prêt bonifié de l'Etat couvrant jusqu'à 60% du montant total du projet, estimé à 72,8 milliards d'euros. Bruxelles examinera également un mécanisme de "contrat sur différence", qui garantit à EDF des prix de vente d'électricité stables, avec des compensations de l'Etat quand ils sont trop bas sur le marché.

L'atome a le vent en poupe

Paris dit s'être inspiré du modèle de financement du réacteur tchèque de Dukovany, essentiellement financé par un prêt étatique à taux zéro, et qui a été approuvé par la Commission.

Le programme EPR2 vise à construire six nouveaux réacteurs de forte puissance, à Penly (Seine-Maritime), puis à Gravelines (Nord) et au Bugey (Ain), avec une mise en service d'ici 2038 pour le premier d'entre eux. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a récemment opéré un changement de ton spectaculaire en faveur de l'atome, allant dans le sens de la France, qui s'est érigée en fer de lance du soutien à l'énergie nucléaire en Europe. L'atome continue toutefois de diviser au sein de l'UE, qui privilégie les énergies renouvelables pour sortir de sa dépendance aux fossiles.