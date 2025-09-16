 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 909,50
+0,12%
Indices
Chiffres-clés

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 08:14

(Actualisé avec BNP Paribas, Rubis, Anglo American, Banca Monte Paschi Di Siena/Mediobanca, Swiss Prime Site, Danone, Beiersdorf)

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

*

BNP PARIBAS

BNPP.PA a précisé mardi son objectif de résultat net, attendu supérieur à 12,2 milliards d’euros en 2025, et a confirmé sa trajectoire de croissance du ROTE de 12% en 2026, la banque française citant des performances opérationnelles "solides" au deuxième trimestre et la bonne dynamique de croissance enclenchée en 2025.

* ADP ADP.PA a fait état lundi d'une hausse de 1,9% du trafic d'Paris Aéroport sur un an en août.

*

RUBIS

RUBF.PA dit mardi examiner ses options après des "rumeurs" de rachat.

* VUSIONGROUP VU.PA , anciennement SES-Imagotag, a relevé lundi ses perspectives pour l'exercice 2025, après des indicateurs "solides et bien orientés" lors du premier semestre.

* COFACE COFA.PA a annoncé lundi la nomination de Christina Montes De Oca au poste de PDG pour l'Amérique du Nord.

* EXAIL TECHNOLOGIES EXA.PA a publié lundi soir un chiffre d'affaires semestriel en hausse de 35%, grâce notamment aux commandes générées l'an passé.

* ANGLO AMERICAN AAL.L - L'autorité de régulation de la concurrence au Canada a annoncé lundi son intention d'examiner le projet de fusion d'Anglo American et de Teck Resources TECKb.TO .

* BANCA MONTE PASCHI DI SIENA (MPS) BMPS.MI , MEDIOBANCA MDBI.MI - Un groupe d'actionnaires de Mediobanca, dont GENERALI GASI.MI , STELLANTIS STLAM.MI et PIRELLI

PIRC.MI , ont lancé un placement d'actions portant sur environ 14,3 millions d'actions, représentant 1,76% du capital de la banque d'investissement italienne, selon des sources.

* SWISS PRIME SITE SPSN.S - Le groupe immobilier a annoncé la nomination de Marcel Kucher au poste de directeur général à compter de janvier 2026.

* DANONE DANO.PA - Jefferies relève sa recommandation de "sous-performance" à "acheter"

* BEIERSDORF BEIG.DE - Jefferies abaisse sa recommandation d'acheter à conserver avec un objectif de cours ramené de 125 à 101 euros.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL5N3V2066

(Rédigé par Diana Mandia et Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ADP
113,400 EUR Euronext Paris 0,00%
ANGLO AMERICAN
2 566,500 GBX LSE +0,45%
BANCA MPS
8,406 EUR MIL 0,00%
BEIERSDORF
94,660 EUR XETRA 0,00%
BNP PARIBAS
80,330 EUR Euronext Paris 0,00%
COFACE
15,610 EUR Euronext Paris 0,00%
DANONE
74,220 EUR Euronext Paris 0,00%
EXAIL TECHNOLOGIES
119,000 EUR Euronext Paris 0,00%
GENERALI
33,420 EUR MIL 0,00%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
MEDIOBANCA
22,010 EUR MIL 0,00%
PIRELLI & C.
6,034 EUR MIL 0,00%
Pétrole Brent
67,51 USD Ice Europ +0,06%
Pétrole WTI
63,49 USD Ice Europ +0,38%
RUBIS
31,2000 EUR Euronext Paris 0,00%
SPS
111,100 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%
STELLANTIS
8,150 EUR MIL 0,00%
VUSIONGROUP
212,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le reflet d'un tableau d'affichage numérique à la bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense
    Prudence en vue en Europe avant la Fed
    information fournie par Reuters 16.09.2025 08:14 

    par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente mardi au premier jour de la réunion politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), principal rendez-vous de la semaine qui doit déboucher sur la première ... Lire la suite

  • Donald Trump à Washington, aux États-Unis, le 15 septembre 2025. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / KEVIN DIETSCH )
    Trump plaide pour des résultats d'entreprises tous les six mois au lieu de trois
    information fournie par Boursorama avec AFP 16.09.2025 08:06 

    Donald Trump a une nouvelle fois évoqué lundi l'idée d'une publication des résultats des entreprises cotées en Bourse tous les six mois, au lieu de trois, pour que ces dernières puissent économiser de l'argent. "Les entreprises et les sociétés ne devraient plus ... Lire la suite

  • SCHNEIDER ELECTRIC SA : Les signaux haussiers sont intacts
    SCHNEIDER ELECTRIC SA : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 16.09.2025 08:02 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • Le logo de BNP Paribas est visible devant un bâtiment de la banque à Paris
    BNP Paribas précise son objectif de résultat net 2025 après un T2 solide
    information fournie par Reuters 16.09.2025 08:01 

    BNP Paribas a déclaré mardi préciser son objectif de résultat net, attendu supérieur à 12,2 milliards d’euros en 2025, et a confirmé sa trajectoire de croissance du ROTE de 12% en 2026, la banque française citant des performances opérationnelles "solides" au deuxième ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank