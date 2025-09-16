Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec BNP Paribas, Rubis, Anglo American, Banca Monte Paschi Di Siena/Mediobanca, Swiss Prime Site, Danone, Beiersdorf)

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

*

BNP PARIBAS

BNPP.PA a précisé mardi son objectif de résultat net, attendu supérieur à 12,2 milliards d’euros en 2025, et a confirmé sa trajectoire de croissance du ROTE de 12% en 2026, la banque française citant des performances opérationnelles "solides" au deuxième trimestre et la bonne dynamique de croissance enclenchée en 2025.

* ADP ADP.PA a fait état lundi d'une hausse de 1,9% du trafic d'Paris Aéroport sur un an en août.

*

RUBIS

RUBF.PA dit mardi examiner ses options après des "rumeurs" de rachat.

* VUSIONGROUP VU.PA , anciennement SES-Imagotag, a relevé lundi ses perspectives pour l'exercice 2025, après des indicateurs "solides et bien orientés" lors du premier semestre.

* COFACE COFA.PA a annoncé lundi la nomination de Christina Montes De Oca au poste de PDG pour l'Amérique du Nord.

* EXAIL TECHNOLOGIES EXA.PA a publié lundi soir un chiffre d'affaires semestriel en hausse de 35%, grâce notamment aux commandes générées l'an passé.

* ANGLO AMERICAN AAL.L - L'autorité de régulation de la concurrence au Canada a annoncé lundi son intention d'examiner le projet de fusion d'Anglo American et de Teck Resources TECKb.TO .

* BANCA MONTE PASCHI DI SIENA (MPS) BMPS.MI , MEDIOBANCA MDBI.MI - Un groupe d'actionnaires de Mediobanca, dont GENERALI GASI.MI , STELLANTIS STLAM.MI et PIRELLI

PIRC.MI , ont lancé un placement d'actions portant sur environ 14,3 millions d'actions, représentant 1,76% du capital de la banque d'investissement italienne, selon des sources.

* SWISS PRIME SITE SPSN.S - Le groupe immobilier a annoncé la nomination de Marcel Kucher au poste de directeur général à compter de janvier 2026.

* DANONE DANO.PA - Jefferies relève sa recommandation de "sous-performance" à "acheter"

* BEIERSDORF BEIG.DE - Jefferies abaisse sa recommandation d'acheter à conserver avec un objectif de cours ramené de 125 à 101 euros.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL5N3V2066

(Rédigé par Diana Mandia et Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)