Crise de l'industrie textile : Shein noue un partenariat avec le Français Pimkie visant à "soutenir le secteur"

( AFP / DENIS CHARLET )

Pimkie verra d'ici la fin de l'année ses produits mis en vente sur la plateforme Shein, accessibles dans 160 pays, et sera accompagnée avec "un ensemble de services sur-mesure".

Objectif : "soutenir le secteur français de la mode et de la distribution". Shein a noué un partenariat avec la marque française Pimkie, indique ce mardi 16 septembre la plateforme asiatique. Celle-ci, souvent accusée d'être une des causes des maux de ce secteur, se lance dans un nouveau type de partenariats dont elle espère récolter les fruits en terme d'image.

Le groupe asiatique, qui présente déjà d'autres marques sur sa plateforme, annonce ainsi le lancement en France, en Grande-Bretagne et en Chine d'un nouveau programme appelé Xcelerator, qui, explique-t-il, va au-delà de la simple vente sur le site en ligne, incluant également un programme d'aide aux créateurs pour leur première marque. Concernant Pimkie, l'enseigne de prêt-à-porter féminin, établie elle depuis des décennies, verra d'ici la fin de l'année ses produits mis en vente sur la plateforme Shein, et donc accessibles dans 160 pays, et sera accompagnée avec "un ensemble de services sur-mesure", tels que les services logistiques, de production à la demande et de traitement des commandes en ligne, indiquent des responsables des deux entreprises.

Pimkie, qui a connu plusieurs années difficiles (dont une procédure de sauvegarde), réalise actuellement quelque 6% de son chiffre d'affaires via les ventes sur internet, indique son président Salih Halassi. "Ce que l'on cherche aujourd'hui, c'est avoir au moins 30% en digital, pour pouvoir faire vivre un commerce physique. Ce partenariat "va nous permettre de solidifier notre chiffre d'affaires en digital assez rapidement grâce à une technologie incroyable et numéro un dans le monde", dit-il. Côté Shein, ce type de partenariats, appelés à se développer avec d'autres marques établies dans le prêt-à-porter, a pour objectif de montrer que "le modèle Shein peut travailler avec des modèles traditionnels", déclare pour sa part Quentin Ruffat, porte-parole de Shein France.

Ce partenariat est "est un signal inacceptable", selon l'Alliance du commerce

Shein veut montrer "qu'il ne faut plus opposer un modèle innovant, avec de la vente à 100% en ligne et de la production à la demande, à des modèles traditionnels de 'retail' (vente en magasin: NDLR)", insiste-t-il. L'Alliance du commerce a dénoncé ce partenariat Shein/Pimkie : "Le choix de Pimkie d'ouvrir ses portes à Shein est un signal inacceptable. On ne peut pas normaliser un partenariat avec un acteur qui ne respecte aucune des règles que les autres enseignes s'efforcent d’appliquer", et des "efforts des enseignes en faveur d'un modèle plus durable". Pour l'Alliance du commerce, "Shein incarne un modèle de contournement : des règles fiscales,, sociales, douanières et de protection du consommateur". Et "Quand une marque française s’associe à Shein, ce n'est pas 'un choix stratégique'. C’est un signal d'alarme".

Tout le secteur français du prêt-à-porter est en crise depuis plusieurs années, en raison de la pandémie, puis de l'inflation et enfin de l'explosion de nouvelles plateformes de "fast fashion" en ligne, tels que Shein. Lundi, les entreprises européennes du textile et de l'habillement ont écrit à la Commission européenne pour demander "des actions d'urgence" contre cette mode ultra-éphémère, fabriquée et vendue par les grandes plateformes asiatiques (Shein, Temu, AliExpress etc). Ces plateformes sont accusées d'inonder le marché européen d'articles à prix cassé, de concurrence déloyale, de pollution environnementale et de conditions de travail indignes.