Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Renault, Dassault Systèmes, Safran, Sanofi, Orange, Edenred, Eramet, STMicrolectronics, bioMérieux, Wendel, Ipsen, Nestle, Schindler, Saab, Volkswagen, BP)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* L'ORÉAL OREP.PA a fait état mercredi d'une croissance à données comparables ajustée de 6,7% de ses ventes au premier trimestre, la forte demande pour les produits capillaires haut de gamme et les parfums, en particulier en Amérique du Nord et sur les marchés émergents, ayant plus que compensé la faiblesse observée au Moyen-Orient.

* RENAULT RENA.PA a annoncé jeudi une hausse de 7,3% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, très supérieure aux attentes, ses programmes de production et de vente pour ses partenaires Nissan et Geely compensant une baisse de 3,3% des volumes imputable à des problèmes logistiques chez Dacia.

* NESTLE NESN.S - Le plus grand fabricant mondial de produits alimentaires emballés a fait état jeudi d'une croissance de son chiffre d'affaires au premier trimestre nettement supérieure aux attentes, portée par une demande accrue pour le café et les produits pour animaux de compagnie.

* DASSAULT SYSTEMES DAST.PA - L'éditeur français de logiciels a fait état jeudi d'une hausse de 3% de son chiffre d'affaires total au premier trimestre à taux de change constants, qui atteint 1,51 milliard d’euros, et a confirmé ses objectifs non-IFRS pour l’ensemble de l’année 2026.

* SAFRAN SAF.PA - L'équipementier aéronautique a fait état jeudi d'une croissance de son chiffre d'affaires au premier trimestre à la faveur d'une "performance exceptionnelle" des activités pour moteurs civils et s'est dit optimiste sur ses objectifs pour l'ensemble de l'année, malgré les incertitudes provoquées par la guerre en Iran.

* CARREFOUR CARR.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires en dessous des attentes au titre du premier trimestre, soit une hausse de 2,2% à 21,14 milliards d'euros, mais a confirmé ses objectifs financiers pour 2026.

* ESSILORLUXOTTICA ESLX.PA a fait état mercredi d'une hausse de 10,8% de ses ventes à taux de change constants au premier trimestre 2026, le groupe d'optique franco-italien citant notamment la bonne performance en Amérique du Nord dans ses deux principaux segments.

* SANOFI SASY.PA a fait état jeudi d'une croissance à deux chiffres de ses ventes et de son bénéfice net par action des activités (BNPA) au premier trimestre, le groupe pharmaceutique bénéficiant du lancement de nouveaux médicaments et de ses récentes acquisitions.

* ORANGE ORAN.PA - L'opérateur français de télécommunications a relevé jeudi son objectif d'EBITDAaL pour l'exercice en cours, tout en faisant état d'une hausse de 6,6% de l'EBITDAaL au premier trimestre.

* ERAMET ERMT.PA - Le groupe minier a fait état jeudi d'une hausse de 13% de son chiffre d'affaires ajusté au premier trimestre, malgré un contexte économique incertain et des pressions inflationnistes sur les prix de vente et le coût des intrants.

* EDENRED EDEN.PA - Le fournisseur français de chèques-repas a publié jeudi un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions au premier trimestre, grâce à l'acquisition de nouveaux clients et à l'augmentation du chiffre d'affaires par client.

* STMICROELECTRONICS STMPA.PA - Le fabricant franco-italien de puces électroniques a publié jeudi des résultats du premier trimestre supérieurs aux prévisions, laissant entrevoir des signes de reprise sur ses principaux marchés des semi-conducteurs.

* BIOMERIEUX BIOX.PA a annoncé jeudi un abaissement de ses perspectives pour 2026 "au regard de la performance du premier trimestre et de la dynamique actuelle du marché".

* WENDEL MWDP.PA a fait état jeudi d'un actif net réévalué "fully diluted" de 158,4 euros par action au 31 mars, la baisse des multiples de marché ayant été partiellement compensée par l’impact relutif des rachats d’actions du premier trimestre.

* IPSEN IPN.PA a annoncé jeudi une croissance de 22,6% à taux de changes constants de son chiffre d'affaires au premier trimestre, qui atteint 1,07 milliard d'euros, la société biopharmaceutique française citant notamment l'accélération de la dynamique du portefeuille hors Somatuline.

* SARTORIUS STEDIM BIOTECH STDM.PA - Le fournisseur français d'équipement pharmaceutique a fait état jeudi d'une hausse de 1,9% de son Ebitda au premier trimestre, tout en confirmant ses objectifs annuels.

* GECINA GFCP.PA a fait état mercredi d'une hausse de 2,3% à périmètre constant de ses revenus locatifs du premier trimestre, qui s'établissent à 176 millions d'euros, la foncière française citant la réversion locative et la consolidation de l’occupation.

* GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ (GTT) GTT.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires en hausse de 1% au premier trimestre, à 192,5 millions d'euros, alors que le groupe a enregistré 32 commandes sur la période.

* ID LOGISTICS IDLA.PA - Le groupe français de transport et logistique a fait état mercredi d'un chiffre affaires en hausse de 14,2% sur un an à 990,7 millions d'euros au premier trimestre, et a confirmé être en mesure de "poursuivre une trajectoire de fort développement" cette année.

* SCHINDLER SCHP.S - Le fabricant suisse d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques a fait état d'une baisse de 5,1% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, invoquant des effets de change défavorables.

* SAAB SAABb.ST - Le groupe suédois d'équipements de défense a fait état jeudi d'une progression de son bénéfice d'exploitation au premier trimestre supérieure aux prévisions et a indiqué que tous ses secteurs d'activité avaient enregistré une croissance à deux chiffres de leur chiffre d'affaires au cours de cette période.

* SGS SGSN.S a publié jeudi une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, la stratégie américaine de relocalisation d'activités vers un pays proche ("near-shoring") ayant généré de nouveaux contrats.

* VOLKSWAGEN VOWG.DE a sélectionné trois candidats pour la prochaine phase d'appel d'offres concernant Everllence, sa division de gros moteurs diesel, a rapporté mercredi l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

* BP BP.L - L'investisseur britannique spécialisé dans les fonds de pension Nest a annoncé mercredi son intention de s'opposer à la réélection d'Albert Manifold, président de BP, lors de l'assemblée générale annuelle de la société qui se tiendra jeudi.

* VALEO VLOF.PA , ACCOR ACCP.PA , VINCI SGEF.PA , SAINT-GOBAIN SGOB.PA , SAP SAPG.DE et SAINSBURY SBRY.L figurent parmi les principales valeurs à publier leurs résultats trimestriels respectifs ce jeudi.

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(Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandia)