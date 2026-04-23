Le marché automobile européen bondit de 12,5% au mois de mars, tiré par l'électrique

Les immatriculations de voitures neuves dans l'Union européenne ont nettement accéléré en mars, avec une forte hausse de 12,5% sur un an, tirées par les électriques, selon les statistiques publiées jeudi par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).

( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Cette forte augmentation, avec plus de 1,16 million de véhicules écoulés en mars, permet au marché d'afficher in fine une progression de 4% sur l'ensemble du premier trimestre 2026.

Le mois a été marqué par un bond important des immatriculations de voitures 100% électriques (+48,9%) et des hybrides non rechargeables (+20,1%).

Sur l'ensemble du premier trimestre, l'hybride s'impose d'ailleurs comme le choix privilégié des acheteurs, captant 38,6% du marché européen, devant les voitures essence dont la part recule à 22,6% contre 28,7% au premier trimestre 2025.

Les voitures électriques ont quant à elles représenté 19,4% du marché sur les trois premiers mois de l'année, et les hybrides rechargeables 9,5%, devant les diesels (7,7%).

L'ACEA a noté une situation trimestrielle contrastée pour l'électrique selon les pays: les immatriculations ont bondi de 65,7% en Italie, qui accusait un retard, de 50,4% en France et de 41,3% en Allemagne.

En revanche, la Belgique (-2,3%) et les Pays-Bas (-23,3%) ont marqué un repli sur l'électrique.

Côté constructeurs, le groupe Volkswagen a largement dominé le mois de mars avec 25,6% du marché européen et des volumes en hausse de 7,8%, soutenu par la croissance de sa marque tchèque Skoda (+21,2%).

Le groupe franco-italo-américain Stellantis occupe la deuxième place mensuelle (16,0% de part de marché) avec des immatriculations en hausse de 6,8%, tirées notamment par Fiat (+26,7%) et Opel (+22,9%).

Après un début d'année difficile, le groupe Renault redresse la tête sur le seul mois de mars avec des volumes en hausse de 3,9% (10,8% de part de marché).

Sa marque Dacia a également repassé la marche avant sur le mois (+3,8%), après de graves difficultés de livraison en janvier et en février du fait de tempêtes dans le détroit de Gibraltar, où transitent les véhicules fabriqués au Maroc.

Deux groupes asiatiques, Hyundai (6,8% du marché en mars) et Toyota (6,5%), bouclent le top 5 mensuel, affichant tous deux des ventes solides (respectivement +7,2% et +6,8%).

Enfin, la marque chinoise BYD poursuit son offensive: si elle ne pèse encore que 1,8% des immatriculations de mars, ses volumes ont plus que doublé en un an sur ce seul mois.