France: le climat des affaires "s'assombrit nettement" en avril

Le climat des affaires s'est "assombri nettement" en avril, l'indicateur qui le mesure reculant de trois points par rapport au mois précédent et retrouvant son niveau de juillet 2024, a indiqué jeudi l'Insee.

( AFP / SEBASTIEN DUPUY )

Constitué à partir des réponses des entreprises, cet indicateur s'établit à 94, bien en deçà de sa moyenne de longue période (fixée à 100), poursuit l'institut statistique national, qui a collecté les réponses aux enquêtes entre le 26 mars et le 20 avril.

Dans tous les secteurs, "les perspectives générales d'activité se dégradent", indique l'Insee.

Le climat des affaires "se dégrade nettement" dans le commerce de détail et le commerce et la réparation d'automobiles, en recul de six points, à 94, en raison "de la forte baisse des soldes relatifs aux intentions de commande et aux perspectives générales d'activité".

Dans les services, le climat "s'assombrit" aussi. Il est en baisse de deux points, à 94, à son plus bas niveau depuis avril 2015, hors période de crise sanitaire. Il est au-dessous de sa moyenne de longue période (100) "pour le dix-huitième mois consécutif".

Dans le bâtiment, l'indicateur est "stable", à 96, mais reste sous sa moyenne de long terme. L'opinion des entrepreneurs du bâtiment sur leur activité prévue "se dégrade fortement".

Dans l'industrie, le climat "rebondit légèrement", à 100. L'indicateur gagne un point et retrouve sa moyenne de longue période, en raison principalement du "rebond des soldes d'opinion sur la production passée et sur les carnets de commandes globaux".

L'indicateur du climat de l'emploi "reste maussade". Il est stable à 95, en deçà de sa moyenne de longue période (100).