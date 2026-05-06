Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec précisions sur Lufthansa, Leornardo, Continental, résultats d'Orsted, Ahold Delhaize, Next,)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* AXA AXAF.PA a fait état mardi d'une hausse de 6% en comparable de ses primes brutes émises et autres revenus au premier trimestre, à 38 milliards d'euros, l'assureur français citant la croissance de l'assurance vie et santé.

* VEOLIA VIE.PA a annoncé mercredi un Ebitda en croissance de 5,1% sur un an à périmètre et change constants, à 1,77 milliard d'euros, le spécialiste français de la gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie disant avoir été porté par les besoins de services essentiels et de sécurité écologique.

* SCOR SCOR.PA a fait état mercredi d'un résultat net en hausse de 12,8% sur un an au premier trimestre, dépassant les attentes, le réassureur français citant une performance portée par toutes ses lignes de métier et confirmant ses objectifs 2026.

* ARKEMA AKE.PA a annoncé mercredi une baisse de 14% sur un an de son Ebitda au premier trimestre, qui est cependant ressorti au-dessus des attentes, et le groupe chimique français a confirmé ses objectifs 2026.

* JCDECAUX JCDX.PA a fait état mardi d'une croissance organique de 5,7% du chiffre d'affaires au premier trimestre, en ligne avec l'objectif du groupe.

* VIRIDIEN VIRI.PA a annoncé mardi un chiffre d'affaires des activités en recul de 29% au premier trimestre, à 214 millions de dollars (182,73 millions d'euros), le groupe citant un lent début d'année, "comme anticipé".

* NOVO NORDISK NOVOb.CO) - Le laboratoire danois, fabricant du médicament amaigrissant Wegovy, a publié mercredi un résultat d'exploitation ajusté pour le premier trimestre supérieur aux prévisions et a légèrement revu à la hausse ses perspectives pour l'année en cours.

* LUFTHANSA LHAG.DE - La compagnie aérienne allemande a annoncé mercredi des résultats meilleurs que prévu pour le premier trimestre et a maintenu ses prévisions pour l'année, malgré la forte hausse des prix du kérosène et les perturbations persistantes liées au personnel.

Le groupe a par ailleurs mis en garde contre un surcoût de 1,7 milliard d'euros qui viendra s'ajouter à sa facture de carburant en 2026 en raison de la flambée des prix du kérosène, tout en déclarant être bien placé pour en atténuer l'impact.

* DAIMLER TRUCK DTGGe.DE -Le constructeur allemand de camions a annoncé mercredi que son bénéfice d'exploitation (Ebit) avait diminué de plus de moitié au premier trimestre, pénalisé par une demande historiquement faible et par les droits de douane sur les importations sur son marché clé nord-américain.

* BMW BMWG.DE - Le constructeur automobile allemand a fait état mercredi d'une baisse de 25% de son bénéfice avant impôts au premier trimestre et d'une contraction de sa marge opérationnelle de base, mais a tout de même dépassé les attentes, malgré des coûts liés aux droits de douane et un marché difficile en Chine.

* INFINEON IFXGn.DE a revu mercredi à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année, le fabricant de puces allemand évoquant la forte hausse de la demande en solutions d'alimentation électrique pour les centres de données dédiés à l'IA et l'amélioration des commandes dans le secteur automobile.

* LEONARDO LDOF.MI - Le groupe italien d'aérospatiale et de défense a fait état mercredi d'un bond de 33% sur un an de son bénéfice au premier trimestre, porté par la bonne performance de sa division d'électronique de défense et malgré l'impact négatif des taux de change sur les composants américains.

* PHILIPS PHG.AS - Le groupe néerlandais spécialisé dans les technologies de santé a publié mercredi un chiffre d'affaires et des marges supérieurs aux prévisions au premier trimestre, la croissance des commandes ayant été soutenue par la demande en Amérique du Nord et en Europe.

* DIAGEO DGE.L , premier producteur mondial de spiritueux, a enregistré mercredi une hausse inattendue de 0,3% de son chiffre d'affaires net organique trimestriel, la solidité de ses activités en Europe et en Amérique latine ayant compensé la faiblesse observée aux États-Unis, son principal marché.

* CONTINENTAL CONG.DE - Le fournisseur allemand de pièces automobiles a dit mercredi s'attendre à subir un impact d'au moins 100 millions d'euros en raison du conflit au Moyen-Orient, ajoutant que sa division principale, celle des pneumatiques, ressentirait les effets de la hausse des prix des matières premières à partir du deuxième trimestre.

Le groupe a également publié un bénéfice d'exploitation supérieur aux prévisions au premier trimestre.

* PANDORA PNDORA.CO - La marque de bijoux danoise a dépassé mercredi les estimations de chiffre d'affaires pour le premier trimestre, malgré une baisse de 2% de ses ventes à périmètre constant en Amérique du Nord.

* VESTAS VWS.CO - Le fabricant danois d'éoliennes a publié mercredi un résultat d'exploitation ajusté supérieur aux prévisions au premier trimestre et a confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

Le groupe a également annoncé qu'il allait lancer un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant maximal de 747 millions de couronnes danoises.

* RENK R3NK.DE - Le fournisseur allemand de boîtes de vitesses pour chars et de systèmes de propulsion navale a fait état mercredi d'un carnet de commandes au premier trimestre supérieur aux estimations.

* ZALANDO ZALG.DE - Le groupe allemand de vente en ligne de mode a annoncé mercredi une croissance trimestrielle supérieure à celle de l'année dernière, grâce à des investissements dans l'intelligence artificielle (IA) qui améliorent l'efficacité de ses activités.

* NEXT NXT.L - Le détaillant britannique a annoncé mercredi qu'il comptait compenser la hausse des coûts liée à la guerre en Iran par des augmentations de prix "modérées" sur certains marchés internationaux et par des mesures de réduction des coûts ailleurs.

Le groupe a également fait état d'une hausse de 6,2% de son chiffre d'affaires à prix plein pour son premier trimestre clos le 2 mai, un résultat supérieur aux prévisions, et a légèrement revu à la hausse ses prévisions de bénéfice pour l'ensemble de l'exercice.

* EQUINOR EQNR.OL - Le groupe pétrolier norvégien a fait état mercredi d'une hausse de son bénéfice au premier trimestre supérieure aux prévisions, grâce à une production record et à la flambée des prix du pétrole et du gaz en mars.

* ORSTED ORSTED.CO - Le promoteur danois d'éoliennes en mer a fait état mercredi d'un bénéfice de base au premier trimestre supérieur aux prévisions, grâce à une hausse de la production d'électricité, et a maintenu ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

* ADYEN ADYEN.AS - La société néerlandaise de solutions de paiement a répondu mercredi aux attentes en matière de chiffre d'affaires pour le premier trimestre, avec un volume plus important de transactions malgré un ralentissement des dépenses de consommation.

* DSM-FIRMENICH DSFIR.AS - Le groupe chimique européen a annoncé mercredi un bénéfice de base ajusté pour le premier trimestre globalement conforme aux attentes du marché, soutenu par une forte demande pour ses produits de parfumerie et de beauté.

* AHOLD DELHAIZE AD.AS - Le groupe de supermarchés a publié mercredi un bénéfice de base au premier trimestre supérieur aux attentes, la bonne tenue continue de ses activités aux États-Unis ayant compensé l'impact négatif du taux de change.

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(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin et Benoit Van Overstraeten)