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Football-Nantes relégué en Ligue 2 après 13 ans dans l'élite
information fournie par Reuters 08/05/2026 à 22:48

Ligue 1 - RC Lens - FC Nantes

Ligue 1 - RC Lens - FC Nantes

Le FC Nantes a été relégué en ‌Ligue 2 vendredi, 13 ans après l'avoir quittée, à la suite de sa défaite à Lens (1-0) ​lors de la 33e journée de Ligue 1.

Avant-dernier de l'élite avec 23 points, soit cinq unités de retard sur le 16e et barragiste Auxerre, avant sa dernière rencontre à disputer la semaine prochaine, Nantes ne ​peut plus échapper à la relégation.

C'est la troisième fois en plus de 60 ans que le club octuple champion de France est ​rétrogradé en deuxième division, la première fois depuis 2009. ⁠Au bout de quatre exercices dans l'antichambre du football français, les Canaris avaient retrouvé la ‌Ligue 1 à l'issue de la saison 2012-2013.

Depuis 13 ans, Nantes se débat dans les profondeurs du classement et a évité la descente à plusieurs reprises. En ​2021, le FCN avait conservé sa ‌place en Ligue 1 en remportant le barrage face à Toulouse (2-2 au cumulé, ⁠victorieux grâce à la règle du but à l'extérieur) avant de se sauver à la dernière journée en 2023.

Le vainqueur de la Coupe de France 2022 et finaliste en 2023 n'a plus quitté la ⁠zone de relégation depuis ‌la 21e journée, totalisant cinq victoires en championnat. Nantes a remporté une seule ⁠de ses dix dernières rencontres, dont quatre lors desquelles il a concédé le nul ou perdu à ‌cause d'un but dans le temps additionnel (contre Lille, Strasbourg, Brest et Rennes).

Comme il en ⁠a pris l'habitude depuis son arrivée au club en 2007 en tant ⁠que propriétaire, l'homme d'affaires franco-polonais ‌Waldemar Kita a utilisé trois entraîneurs différents. Le Portugais Luis Castro avait commencé la saison avant d'être ​remercié après 15 journées.

Ahmed Kantari avait pris sa suite ‌avant d'être lui aussi mis à l'écart trois mois plus tard, puis remplacé par le Bosnien Vahid Halilhodzic. Champion de ​France en 1983 avec Nantes et déjà passé sur le banc du stade de la Beaujoire de 2018 à 2019, le technicien de 73 ans a semblé éreinté et parfois désespéré par la ⁠tournure que prenait la fin de saison du FC Nantes.

Suspendu quatre matches en raison de son comportement envers le corps arbitral contre Brest, le 19 avril lors de la 30e journée, il avait alors déclaré en avoir "terminé avec le football".

S'il ne sait pas encore qui sera son entraîneur la saison prochaine, le FC Nantes, monument du football français, est assuré d'évoluer en Ligue 2 comme Metz, officiellement relégué la ​semaine dernière.

(Rédigé par Vincent Daheron)

Sport
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