 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 08:13

(Actualisé avec Société générale, Danone, Ayvens, Aperam, Sabadell, Banco BPM, Skanska, Telenor)

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

*

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

SOGN.PA a fait état vendredi d'un bénéfice net supérieur aux attentes au quatrième trimestre, aidé par des réductions de coûts et une hausse des revenus de la banque de détail en France, et a relevé son objectif clef de rentabilité pour 2026.

* DANONE DANO.PA a élargi jeudi son rappel de lait infantile, retirant certains lots des marques Gallia et Blédina en France et des marques Aptamil et Milumil en Autriche et en Allemagne.

* AYVENS AYV.PA - La filiale de location automobile de Société Générale a fait état vendredi d'un bond de 45,7% sur un an de son résultat net part du groupe pour 2025, malgré une légère baisse des actifs productifs.

*

APERAM

APAM.AS a annoncé vendredi anticiper un Ebitda au premier trimestre 2026 supérieur à celui-ci enregistré au quatrième trimestre 2025, le groupe faisant état d'un résultat opérationnel conforme aux attentes sur cette période.

* VINCI SGEF.PA - Le groupe français de construction et de concessions a annoncé jeudi anticiper une "progression" de son chiffre d'affaires, de ses résultats opérationnels et de son résultat net part du groupe en 2026, ainsi qu'un cash-flow libre pouvant atteindre 6 milliards d'euros.

* SABADELL SABE.MC a fait état vendredi d'une chute de 27,4% de son bénéfice net au quatrième trimestre, la banque espagnole citant une baisse des revenus liés aux prêts et alors qu'elle se concentre sur sa stratégie autonome après l'échec de l'offre de BBVA BBVA.MC .

Le groupe a par ailleurs annoncé jeudi soir que Marc Armengol remplacerait Cesar Gonzalez-Bueno au poste de directeur général.

* BANCO BPM BAMI.MI a annoncé jeudi un bénéfice net pour 2025 supérieur aux attentes, la forte hausse des commissions ayant largement compensé l'impact de la baisse des revenus liés aux prêts.

* SKANSKA SKAb.ST - Le groupe de construction suédois a annoncé vendredi des résultats légèrement inférieurs aux attentes pour le quatrième trimestre, le marché immobilier restant morose.

* BAYER BAYGn.DE a annoncé jeudi soir que son anticoagulant expérimental avait démontré une réduction de 26% du risque de récidive d'accident vasculaire cérébral lors d'un essai clinique avancé.

* TELENOR TEL.OL - L'opérateur télécom norvégien a publié vendredi des résultats supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre, grâce notamment à une bonne performance dans les pays nordiques.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3YW07Z

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

APERAM
37,1200 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
AYVENS
12,3400 EUR Euronext Paris 0,00%
BANCO BPM
12,930 EUR MIL 0,00%
BANCO SABADELL
3,1320 EUR Sibe -0,25%
BAYER
44,815 EUR XETRA 0,00%
BBVA
18,2800 EUR Sibe +1,41%
DANONE
71,8200 EUR Euronext Paris 0,00%
SKANSKA B ORD
274,100 SEK LSE Intl -1,21%
SOCIETE GENERALE
74,2200 EUR Euronext Paris 0,00%
TELENOR
161,950 NOK LSE Intl 0,00%
VINCI
122,1000 EUR Euronext Paris 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

BOURSORAMA est une filiale à 100% de Société Générale

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank