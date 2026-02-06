Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Société générale, Danone, Ayvens, Aperam, Sabadell, Banco BPM, Skanska, Telenor)

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

SOGN.PA a fait état vendredi d'un bénéfice net supérieur aux attentes au quatrième trimestre, aidé par des réductions de coûts et une hausse des revenus de la banque de détail en France, et a relevé son objectif clef de rentabilité pour 2026.

* DANONE DANO.PA a élargi jeudi son rappel de lait infantile, retirant certains lots des marques Gallia et Blédina en France et des marques Aptamil et Milumil en Autriche et en Allemagne.

* AYVENS AYV.PA - La filiale de location automobile de Société Générale a fait état vendredi d'un bond de 45,7% sur un an de son résultat net part du groupe pour 2025, malgré une légère baisse des actifs productifs.

APERAM

APAM.AS a annoncé vendredi anticiper un Ebitda au premier trimestre 2026 supérieur à celui-ci enregistré au quatrième trimestre 2025, le groupe faisant état d'un résultat opérationnel conforme aux attentes sur cette période.

* VINCI SGEF.PA - Le groupe français de construction et de concessions a annoncé jeudi anticiper une "progression" de son chiffre d'affaires, de ses résultats opérationnels et de son résultat net part du groupe en 2026, ainsi qu'un cash-flow libre pouvant atteindre 6 milliards d'euros.

* SABADELL SABE.MC a fait état vendredi d'une chute de 27,4% de son bénéfice net au quatrième trimestre, la banque espagnole citant une baisse des revenus liés aux prêts et alors qu'elle se concentre sur sa stratégie autonome après l'échec de l'offre de BBVA BBVA.MC .

Le groupe a par ailleurs annoncé jeudi soir que Marc Armengol remplacerait Cesar Gonzalez-Bueno au poste de directeur général.

* BANCO BPM BAMI.MI a annoncé jeudi un bénéfice net pour 2025 supérieur aux attentes, la forte hausse des commissions ayant largement compensé l'impact de la baisse des revenus liés aux prêts.

* SKANSKA SKAb.ST - Le groupe de construction suédois a annoncé vendredi des résultats légèrement inférieurs aux attentes pour le quatrième trimestre, le marché immobilier restant morose.

* BAYER BAYGn.DE a annoncé jeudi soir que son anticoagulant expérimental avait démontré une réduction de 26% du risque de récidive d'accident vasculaire cérébral lors d'un essai clinique avancé.

* TELENOR TEL.OL - L'opérateur télécom norvégien a publié vendredi des résultats supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre, grâce notamment à une bonne performance dans les pays nordiques.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)