L'Europe ouvre dans le rouge, l'IA et les résultats plombent le moral

Des traders travaillent dans une salle de marché au siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires et financier de La Défense, à Courbevoie, près de Paris

Les principales Bourses européennes sont dans le rouge vendredi en début de séance, dans ‍un climat hostile au risque en raison des craintes liées à l'intelligence artificielle (IA) et alors que les investisseurs réagissent à une ‌nouvelle série de résultats et d'actualités d'entreprises.

À Paris, le CAC 40 perd 0,34% à 8.210,07 points vers 08h26 ​GMT. À Francfort, le Dax grappille 0,11% et à Londres, ⁠le FTSE 100 cède 0,28%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,07%, le FTSEurofirst 300 est ⁠en baisse de 0,09% ‍et le Stoxx 600 perd 0,08%.

Les tensions ⁠restent vives après une semaine difficile pour les valeurs technologiques, et les pertes du secteur se poursuivent vendredi, les résultats d'Amazon ​n'ayant fait qu'accroître les craintes concernant les dépenses des géants de l'industrie en matière d'IA.

Le secteur technologique européen en pâtit, ⁠cédant 1,1% dans les premières transactions et s'acheminant vers ​une baisse de plus de 6% sur la ​semaine.

Sur le reste ​de l'actualité, le constructeur automobile franco-italien Stellantis plonge de 14% ​à Paris après avoir annoncé ⁠des charges exceptionnelles, reflétant un virage stratégique passant notamment par une révision en baisse de ses ambitions 100% électriques.

Le secteur automobile sur le Stoxx 600 recule de plus de 2% dans ‌son sillage.

Société Générale cède 2,6%, la banque française ayant publié des résultats mitigés au quatrième trimestre.

L'élargissement du rappel de lots de lait infantile du groupe Danone Danone pèse à nouveau sur l'action du groupe français, qui perd 2%.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité ‌par Kate Entringer)