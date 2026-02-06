Société Générale-Résultats "mitigés" au T4, la banque d'investissement en repli

Logo de la Société Générale à l'extérieur d'un immeuble de la banque à Paris

par Mathieu Rosemain

Société Générale a fait état vendredi d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, marqué par des réductions de coûts et une amélioration dans la banque de détail en France, ‍mais aussi par un net repli des revenus dans la banque d'investissement.

Le résultat net part du groupe a bondi de 36,4% sur un an à 1,42 milliard d'euros, soit 21% plus haut que les attentes moyennes de 12 analystes interrogés par l'entreprise.

Le ‌produit net bancaire a progressé de 1,6% à 6,73 milliards d'euros, dépassant les 6,65 milliards attendus par les analystes.

Dans une note, les analystes de RBC qualifient les résultats de "mitigés", avec un "bon contrôle des coûts et une accélération ​de la marge nette d'intérêt dans la banque de détail en France mais des revenus sous les attentes dans ⁠d'autres divisions plus volatiles", citant notamment les activités de marché.

Vers 08h50 GMT, l'action Sociéte Générale perd 2,8% à 72,16 euros, contre une baisse de 0,6% du CAC 40 au même moment.

Le rebond de la ⁠marge nette d'intérêt dans la banque de ‍détail en France, qui voit ses revenus progresser de 4,6%, ainsi qu'une performance solide dans ⁠les activités d'assurance et de gestion d'actifs ont soutenu les résultats au quatrième trimestre.

Mais la banque de grande clientèle et solutions investisseurs a publié des revenus de 2,41 milliards d'euros, en baisse de 2,3%, décevant les attentes et contrastant avec la performance ​de la concurrence européenne.

Les revenus des activités de marché reculent de 7,1%, avec un repli de 5,3% pour les métiers actions et de 13,3% pour les activités de taux, crédit et change (FICC).

Les revenus des activités de marché sont "quelque peu décevants", soulignent ⁠les analystes de JP Morgan dans une note, tout en notant les "excellents résultats" enregistrés par la banque de ​détail en France.

PLAN STRATÉGIQUE EN VUE

Le directeur général Slawomir Krupa, à la tête du groupe ​depuis 2023, a lancé un ​plan de redressement afin de redorer le blason de Société Générale, longtemps perçu comme à la traine du secteur européen, grevé ​par sa faible rentabilité et une base de coûts hypertrophiée.

Signe de ⁠confiance envers le dirigeant, le conseil d'administration de la banque rouge et noire a décidé à l'unanimité de renouveler le mandat de Slawomir Krupa pour quatre années supplémentaires à compter de 2027.

Investisseurs et analystes attendent désormais le prochain plan stratégique du groupe qui devrait, selon Slawomir Krupa, se concentrer sur "l'efficacité opérationnelle".

Pour 2026, Société Générale a relevé son objectif de rentabilité (ROTE), une mesure clef de la ‌profitabilité, à plus de 10%, contre une fourchette précédente comprise entre 9% et 10%. Il reste toutefois inférieur à celui de ses concurrents, notamment BNP Paribas qui vise près de 13%.

Société Générale anticipe également cette année une hausse des revenus supérieure à 2% et une baisse des coûts d'environ 3%, conduisant à un coefficient d’exploitation inférieur à 60%.

Société Générale a par ailleurs dévoilé un plan de rachat d'actions pour 1,46 milliard d'euros et proposera un dividende en numéraire de 1,61 euro.

(Mathieu Rosemain, version ‌française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)