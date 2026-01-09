 Aller au contenu principal
Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 08:03

(Actualisé avec Puma/Kering, Forvia)

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* GTT GTT.PA a annoncé jeudi une commande de la part de Samsung Heavy Industries pour la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers.

* VERALLIA VRLA.PA a annoncé jeudi la clôture sans suite d'une enquête de l'autorité italienne de la concurrence qui avait ouverte en 2023 concernant plusieurs producteurs de verre.

* La société chinoise Anta Sports Products 2020.HK a proposé de racheter 29% de la marque allemande de vêtements de sport PUMA PUMG.DE , en difficulté, à la famille française Pinault, également propriétaire de KERING PRTP.PA ont déclaré à Reuters trois personnes proches des négociations.

* FORVIA FRVIA.PA - L'équipementier automobile français a annoncé vendredi un investissement de Sinopec Capital dans sa filiale Forvia Hydrogen Solutions China, via une augmentation de capital d'environ 40 millions d'euros.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3Y91F6

(Rédigé par Blandine Hénault et Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ANTA SPORTS PROD
8,901 EUR Tradegate -0,95%
ANTA SPORTS PROD
10,4800 USD OTCBB -1,04%
FORVIA (EX FAURECIA)
14,165 EUR Euronext Paris 0,00%
GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
159,400 EUR Euronext Paris 0,00%
Gaz naturel
3,41 USD NYMEX 0,00%
KERING
309,800 EUR Euronext Paris 0,00%
PUMA
24,370 EUR XETRA 0,00%
Pétrole Brent
62,73 USD Ice Europ +0,05%
Pétrole WTI
58,42 USD Ice Europ +0,07%
VERALLIA
22,940 EUR Euronext Paris 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

