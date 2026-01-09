"1.000 euros contre du shit": à Aix, le procès d'agents corrompus en prison

Le centre pénitentiaire d'Aix-Luynes à Aix-en-Provence dans les Bouches-du-Rhône, 9 janvier 2026 ( AFP / Thibaud MORITZ )

"Sollicités en permanence par les détenus", ou face à des "soucis financiers", cinq personnes travaillant en prison ont expliqué devant le tribunal vendredi pourquoi ils avaient fait entrer des stupéfiants, des parfums ou des cigarettes à Aix-Luynes.

Le procureur a requis des peines allant de deux à quatre ans de prison, assortis d'interdiction de travailler dans la fonction publique ou en lien avec l'administration pénitentiaire. Il a été particulièrement dur à l'encontre de Julie L., "la surveillante qui a choisi de basculer du côté des voyous", selon ses termes, et a requis "pas moins de trois ans de prison" contre elle.

Celle-ci avait expliqué un peu plus tôt à la barre avoir fait passer un parfum dans son sac de travail à la demande d'un coprévenu, Mohamed S., technicien pour une société spécialiste de la maintenance en prison, la Gepsa, avec qui elle était en couple, "parce que je l'aimais".

Ensuite, la jeune femme de 24 ans, cheveux longs et raides, épaisses lunettes, a raconté avoir eu "des soucis financiers": "la banque ne voulait pas m'accorder de crédit et j'en ai parlé aux mauvaises personnes", a-t-elle reconnu.

Un détenu lui propose "1.000 euros contre du shit", et elle accepte, se rend sur un parking de Marignane (au nord de Marseille) pour récupérer la marchandise et l'argent et cache dans sa brassière quatre morceaux "comme des savons" de résine de cannabis.

La surveillante, affectée à Luynes dès sa sortie de l'école, s'est dite victime de harcèlement par ses collègues, et a été diagnostiquée dépressive. Elle a "eu du mal à [s]e remettre" d'avoir trouvé un détenu pendu dans sa cellule en 2023.

- "Dans la fosse aux lions" -

Mohamed S., 24 ans, un temps en couple avec la surveillante, assure avoir été "jeté dans la fosse aux lions" à son arrivée à la prison d'Aix-Luynes.

"Je ne savais pas comment ça fonctionnait", a raconté le technicien de maintenance à la barre. "Dès que je suis arrivé, j'étais énormément sollicité. J'ai fini par céder pour avoir la paix". Il reconnaît seulement avoir fait passer parfums et cigarettes, même si des stupéfiants ont été retrouvés chez lui bien emballés lors de la perquisition.

Son oncle, Kamel S., à la tête d'une entreprise de BTP "réputée dans toute la région", selon ses dires, a fait état d'intimidations, de menaces: "on m'a cassé mon véhicule. Alors oui, j'ai acheté des cigarettes électroniques pour être tranquille".

Une version à laquelle abonde aussi Laurent B., technicien chez Gepsa, qui assure que les détenus "savaient où on sortait le soir sur Marseille, etc.". Un jour l'un d'eux lui a dit "bien, ta nouvelle voiture!", alors qu'il venait de changer de véhicule.

"J'ai d'abord dit +oui+ pour les cigarettes, et petit à petit les détenus ont augmenté leurs demandes, ils ont voulu passer du stupéfiant dedans", a-t-il détaillé.

Co-prévenu, un détenu, Sid Ahmed B., auxiliaire de justice à Luynes, est désigné par les enquêteurs comme un des intermédiaires dans ce trafic entre détenus et personnels intervenant dans la prison.

Il a nié tous les faits qui lui sont reprochés, assurant être "presque un détenu modèle".

L'avocat général Emmanuel Merlin a fustigé "une énième affaire de corruption en prison, et en particulier à Luynes", deuxième établissement pénitentiaire de France par sa taille.

"C'est grâce à des gens comme ça que le crime organisé peut continuer à prospérer même en prison", a-t-il continué.

En mai, une surveillante de cette prison soupçonnée d'être impliquée dans un vaste réseau de trafic de stupéfiants entre la France et l'Espagne avait été mise en examen et placée en détention provisoire.

Fin janvier, une autre surveillante sera jugée à Aix-en-Provence pour corruption.

Le procès se poursuivait vendredi avec des jugements prévus pour tomber tard dans la soirée.