Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec publications de Rheinmetall, Klépierre, Bouygues, Legrand et Solvay)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* KLÉPIERRE LOIM.PA - L'opérateur de centres commerciaux a fait état jeudi d'une hausse de 2,8% à périmètre constant de ses revenus locatifs nets au premier trimestre, le groupe citant ses gains d’efficacité opérationnelle et à la croissance du "Mall Income".

* BOUYGUES BOUY.PA a déclaré un résultat opérationnel courant des activités (ROCA) supérieur aux attentes au titre du premier trimestre, porté par son entreprise de services multitechniques, Equans, qui a compensé la performance plus mitigée des activités télécoms du groupe.

* LEGRAND LEGD.PA a enregistré un chiffre d'affaires au-dessus des attentes au premier trimestre, le spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment citant le succès des offres dédiées aux centres de données (data centers) aux États-Unis.

* SOLVAY SOLB.BR - Le groupe chimique belge a fait état jeudi d'une baisse organique de 10,1% sur un an de son Ebitda au premier trimestre, globalement en ligne avec les attentes, citant un recul des prix et des volumes, des effets de change défavorables et les dépenses de transformation.

* RHEINMETALL RHMG.DE - Le président du directoire, Armin Papperger, a déclaré jeudi que le groupe allemand de défense prévoyait une croissance plus forte au deuxième trimestre, notamment grâce à des commandes importantes dans les secteurs naval et des véhicules.

* EMEIS EMEIS.PA a fait état mercredi d'une croissance organique de son chiffre d'affaires de 6,3% au premier trimestre, tout en confirmant ses objectifs.

* TRIGANO TRIA.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires en progression de 6,2% sur le premier semestre de l'année, à 1,78 milliard d'euros, le groupe citant les bons résultats de son activité camping-cars et caravanes.

* EIFFAGE FOUG.PA a annoncé mercredi que SNCF Réseau lui a confié la réalisation des ouvrages de la ligne Amiens–Laon, un marché qui porte sur trois années et demie et s'élève à plus de 70 millions d'euros.

* CAMPARI CPRI.MI - Le groupe italien de spiritueux a fait état mercredi de revenus organiques en hausse de 2,9% au titre du premier trimestre, ce qui est en dessous des attentes du marché.

* TELECOM ITALIA TLIT.MI a annoncé mercredi que son chiffre d'affaires total avait progressé de 1,4% au premier trimestre pour atteindre 3,3 milliards d'euros. L'opérateur télécoms a en outre confirmé ses prévisions pour cette année.

* ENDESA ELE.MC - Le groupe énergétique espagnol a fait état mercredi d'une hausse de 24% de son bénéfice net au titre du premier trimestre, dépassant ainsi les attentes du marché.

* UBS UBSG.S - Le directeur général d'UBS, Sergio Ermotti, a déclaré mercredi que la banque suisse devait diversifier ses activités aux Etats-Unis, tout en s'engageant à se préparer à tout scénario pouvant résulter d'un débat parlementaire sur des règles plus strictes en matière de capital.

* AP MOELLER MAERSK MAERSKb.CO , MEDIOBANCA MDBI.MI , SWISS RE SRENH.S figurent également parmi les entreprises à publier leurs résultats trimestriels ce jeudi.

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(Rédigé par Claude Chendjou et Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)