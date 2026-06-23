Rachat de M6: TF1 toujours intéressé, mais une opération "pas d'actualité"

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

Le groupe TF1 est toujours intéressé par le rachat de son concurrent M6, même si le sujet n'est "pas d'actualité" avant 2028, a assuré mardi le PDG de TF1 Rodolphe Belmer sur France Inter.

Interrogé sur un possible intérêt de TF1 pour le rachat du groupe M6, M. Belmer a répondu: "la réponse est oui, mais ce n’est pas d'actualité car le calendrier de la loi en France ne permet pas une cession de M6 avant mai 2028".

Un calendrier déjà détaillé par le président de l'Autorité de la concurrence en 2025: "M6 ne peut pas être vendu dans un délai de cinq ans après son autorisation" de fréquence TNT, renouvelée en 2023, avait souligné Benoit Coeuré.

"La consolidation des acteurs français autour d'un grand groupe privé est indispensable dans le contexte de concurrence et de transformation qu'on est en train de vivre", a ajouté mardi Rodolphe Belmer.

En 2022, le groupe de médias Bertelsmann, maison mère de RTL Group, avait annoncé renoncer à vendre sa participation majoritaire dans le groupe M6.

En cause: les "risques légaux et les incertitudes" liés à l'autorisation de la vente de la part des différentes autorités de régulations et de la concurrence.

Selon plusieurs sources, deux offres étaient alors sur la table.

Un mois plus tôt, un projet de fusion de TF1 et M6 avait été abandonné, les deux groupes indiquant que l'opération ne présentait "plus aucune logique industrielle" en raison des concessions réclamées par l'Autorité de la concurrence, notamment la cession de la chaîne TF1 ou de la chaîne M6.