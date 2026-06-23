Heineken nomme Rafael Oliveira au poste de directeur général

information fournie par Boursorama avec AFP • 23/06/2026 à 10:01

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Le brasseur néerlandais Heineken, qui traverse une zone de turbulence depuis quelques mois, a annoncé mardi la nomination de Rafael Oliveira au poste de directeur général de l'entreprise, à compter du 1er octobre.

M. Oliveira, dont le mandat est prévu pour quatre ans, occupait depuis 2024 le poste de directeur général de JDE Peet's, une entreprise de café et de thé connue pour la marque L'Or.

Il remplacera Dolf van den Brink qui avait créé la surprise en janvier en annonçant son départ après presque six ans à la tête de l'entreprise.

Heineken connaît depuis plusieurs mois des difficultés et a notamment annoncé en février supprimer entre 5.000 et 6.000 emplois au cours des deux prochaines années.

Le deuxième plus grand brasseur au monde, après AB InBev, emploie environ 87.000 personnes dans le monde.