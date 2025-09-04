Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

* AIRBUS AIR.PA a livré 61 avions en août, ce qui porte à 434 le nombre d'appareils livrés par le premier constructeur aéronautique mondial depuis le début de l'année, ont indiqué des sources industrielles mercredi.

Par ailleurs, la compagnie aérienne FINNAIR FIA1S.HE a annoncé mercredi envisager de commander jusqu'à 30 avions auprès d'Airbus alors que sa flotte actuelle dispose de 80 appareils, dont 15 qu'elle cherche à remplacer.

* BIOMÉRIEUX BIOX.PA a ajusté jeudi ses prévisions annuelles 2025 à la fois pour les ventes et le résultat opérationnel courant contributif (ROCC), citant un recul du marché chinois et l'amélioration de son levier opérationnel.

* SANOFI SASY.PA a annoncé jeudi que son anticorps monoclonal amlitelimab avait atteint tous les critères d'évaluation clés dans l'étude de phase 3 COAST 1 menée chez des adultes et des adolescents atteints de dermatite atopique.

* GETLINK - JPMorgan a abaissé sa recommandation sur le titre à "neutre" contre "surpondérer" et a réduit son objectif de cours à 15 euros contre 18 euros

* OPMOBILITY OPM.PA a annoncé jeudi un partenariat avec HESS pour la fourniture de batteries.

* PEUGEOT INVEST PEUG.PA a annoncé jeudi la cession de 5,8% du capital de LISI.

* VOLTALIA VLTSA.PA a confirmé jeudi ses objectifs annuels de production et de capacité.

* MONTE DEI PASCHI (MPS) BMPS.MI - La banque italienne détient 38,5% du capital de son compatriote MEDIOBANCA

MDBI.MI , selon les données boursières publiées mercredi, dépassant ainsi le seuil minimum de participation visé dans le cadre de son offre hostile.

MPS a atteint ainsi son objectif minimum de 35% après avoir ajouté mardi une prime en espèces de 750 millions d'euros portant la valeur de son offre entièrement en actions à plus de 16 milliards d'euros.

* ARCELORMITTAL MT.LU - Les négociations entre le sidérurgiste et la société publique Industrial Development Corporation en vue de la vente de sa filiale sud-africaine sont au point mort en raison de divergences sur la valorisation, rapporte jeudi l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

* LLOYDS LLOY.L - La banque britannique pourrait licencier environ 3.000 salariés considérés comme faisant partie des 5% les moins performantes, dans le cadre d'une révision de la manière dont elle gère les performances de ses employés, rapporte jeudi le Financial Times, citant des sources anonymes.

* ANGLO AMERICAN AA.L. a annoncé jeudi avoir levé environ 2,5 milliards de dollars grâce à la vente de sa participation restante de 19,9% dans Valterra Platinum VALJ.J .

* CURRYS CURY.L - Le détaillant britannique d'appareils électriques a publié un chiffre d'affaires en hausse de 3% au titre des quatre premiers mois de son exercice financier, grâce aux ventes de climatiseurs et de ventilateurs pendant l'été.

PORSCHE AG P911_p.DE et SATORIUS SATG.DE quitteront l'indice DAX le 22 septembre, pour être remplacés par GEA

G1AG.DE et SCOUT24 G24n.DE .

* D'IETEREN IETB.BR a annoncé mercredi une baisse de 22,7% de son bénéfice avant impôts ajusté au premier semestre, pénalisé par le refinancement et la faiblesse du marché automobile en Belgique, tout en confirmant ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

* OPAP OPAr.AT - Le premier groupe grec de jeux de hasard a fait état mercredi d'une hausse de son chiffre d'affaires brut de 4,7% au titre du deuxième trimestre, grâce à une forte croissance de ses activités de casinos en ligne et à une performance stable de ses jeux de loterie.

