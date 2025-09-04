 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 688,93
-0,40%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 08:54

(Actualisé avec Anglo American, Currys, Porsche et Sartorius)

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* AIRBUS AIR.PA a livré 61 avions en août, ce qui porte à 434 le nombre d'appareils livrés par le premier constructeur aéronautique mondial depuis le début de l'année, ont indiqué des sources industrielles mercredi.

Par ailleurs, la compagnie aérienne FINNAIR FIA1S.HE a annoncé mercredi envisager de commander jusqu'à 30 avions auprès d'Airbus alors que sa flotte actuelle dispose de 80 appareils, dont 15 qu'elle cherche à remplacer.

* BIOMÉRIEUX BIOX.PA a ajusté jeudi ses prévisions annuelles 2025 à la fois pour les ventes et le résultat opérationnel courant contributif (ROCC), citant un recul du marché chinois et l'amélioration de son levier opérationnel.

* SANOFI SASY.PA a annoncé jeudi que son anticorps monoclonal amlitelimab avait atteint tous les critères d'évaluation clés dans l'étude de phase 3 COAST 1 menée chez des adultes et des adolescents atteints de dermatite atopique.

* GETLINK - JPMorgan a abaissé sa recommandation sur le titre à "neutre" contre "surpondérer" et a réduit son objectif de cours à 15 euros contre 18 euros

* OPMOBILITY OPM.PA a annoncé jeudi un partenariat avec HESS pour la fourniture de batteries.

* PEUGEOT INVEST PEUG.PA a annoncé jeudi la cession de 5,8% du capital de LISI.

* VOLTALIA VLTSA.PA a confirmé jeudi ses objectifs annuels de production et de capacité.

* MONTE DEI PASCHI (MPS) BMPS.MI - La banque italienne détient 38,5% du capital de son compatriote MEDIOBANCA

MDBI.MI , selon les données boursières publiées mercredi, dépassant ainsi le seuil minimum de participation visé dans le cadre de son offre hostile.

MPS a atteint ainsi son objectif minimum de 35% après avoir ajouté mardi une prime en espèces de 750 millions d'euros portant la valeur de son offre entièrement en actions à plus de 16 milliards d'euros.

* ARCELORMITTAL MT.LU - Les négociations entre le sidérurgiste et la société publique Industrial Development Corporation en vue de la vente de sa filiale sud-africaine sont au point mort en raison de divergences sur la valorisation, rapporte jeudi l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

* LLOYDS LLOY.L - La banque britannique pourrait licencier environ 3.000 salariés considérés comme faisant partie des 5% les moins performantes, dans le cadre d'une révision de la manière dont elle gère les performances de ses employés, rapporte jeudi le Financial Times, citant des sources anonymes.

* ANGLO AMERICAN AA.L. a annoncé jeudi avoir levé environ 2,5 milliards de dollars grâce à la vente de sa participation restante de 19,9% dans Valterra Platinum VALJ.J .

* CURRYS CURY.L - Le détaillant britannique d'appareils électriques a publié un chiffre d'affaires en hausse de 3% au titre des quatre premiers mois de son exercice financier, grâce aux ventes de climatiseurs et de ventilateurs pendant l'été.

PORSCHE AG P911_p.DE et SATORIUS SATG.DE quitteront l'indice DAX le 22 septembre, pour être remplacés par GEA

G1AG.DE et SCOUT24 G24n.DE .

* D'IETEREN IETB.BR a annoncé mercredi une baisse de 22,7% de son bénéfice avant impôts ajusté au premier semestre, pénalisé par le refinancement et la faiblesse du marché automobile en Belgique, tout en confirmant ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

* OPAP OPAr.AT - Le premier groupe grec de jeux de hasard a fait état mercredi d'une hausse de son chiffre d'affaires brut de 4,7% au titre du deuxième trimestre, grâce à une forte croissance de ses activités de casinos en ligne et à une performance stable de ses jeux de loterie.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3UL10E

(Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

AIRBUS
186,0200 EUR Euronext Paris +0,71%
ANGLO AMERICAN
2 307,500 GBX LSE +0,85%
ARCELORMITTAL
27,9200 EUR Euronext Amsterdam +0,11%
BANCA MPS
7,476 EUR MIL -0,09%
BIOMERIEUX
115,8000 EUR Euronext Paris -1,78%
CURRYS
132,100 GBX LSE +21,19%
CURRYS
106,750 GBX LSE -20,04%
D'IETEREN GRP
169,9000 EUR Euronext Bruxelles -5,14%
FINNAIR
3,046 EUR LSE Intl -1,46%
GEA GROUP AG
63,200 EUR XETRA +1,12%
LLOYDS BANKING G
79,040 GBX LSE +0,30%
MEDIOBANCA
19,780 EUR MIL +0,36%
NEXANS
123,5000 EUR Euronext Paris -3,74%
OPMOBILITY
13,0700 EUR Euronext Paris -0,53%
PEUGEOT INVEST
75,7000 EUR Euronext Paris 0,00%
PORSCHE AG
44,240 EUR XETRA -0,65%
SANOFI
79,8300 EUR Euronext Paris -7,30%
SARTORIUS
161,200 EUR XETRA -0,37%
SCOUT24
108,600 EUR XETRA +0,84%
VOLTALIA
6,1950 EUR Euronext Paris -5,56%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank