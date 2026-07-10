France-L'inflation IPCH confirmée à 2,0% sur un an en juin

Des gens font leurs courses dans un marché local à Nantes, en France

L'inflation ‌en France, harmonisée selon les ​normes européennes (IPCH), a ralenti comme prévu sur un an en juin à ​2,0%, montrent les données définitives publiées vendredi ​par l'Insee.

L'indice IPCH, ⁠qui permet les comparaisons avec ‌les autres pays de la zone euro, était également ressorti ​à ‌2,0% en première lecture, après ⁠une hausse de 2,8% en mai.

Sur un mois, l'indice IPCH a ⁠reculé ‌de 0,3%, en ligne avec ⁠la première estimation et après ‌une progression de 0,1% ⁠en mai.

L'indice des prix à ⁠la consommation (IPC), ‌l'inflation calculée selon les normes françaises, ​ressort pour ‌sa part à 1,8% sur un an en ​juin, après +2,4% en mai et une première estimation à +1,8%.

Sur ⁠un mois, l'IPC a diminué de 0,3%, contre une baisse de 0,2% initialement prévue, après un gain de 0,1% en mai.

(Rédigé par ​Diana Mandiá)