France-L'inflation IPCH confirmée à 2,0% sur un an en juin

Des gens font leurs courses dans un marché local à Nantes, en France
L'inflation en France, harmonisée selon les normes européennes (IPCH), a ralenti comme prévu sur un an en juin à 2,0%, montrent les données définitives publiées vendredi par l'Insee.
L'indice IPCH, qui permet les comparaisons avec les autres pays de la zone euro, était également ressorti à 2,0% en première lecture, après une hausse de 2,8% en mai.
Sur un mois, l'indice IPCH a reculé de 0,3%, en ligne avec la première estimation et après une progression de 0,1% en mai.
L'indice des prix à la consommation (IPC), l'inflation calculée selon les normes françaises, ressort pour sa part à 1,8% sur un an en juin, après +2,4% en mai et une première estimation à +1,8%.
Sur un mois, l'IPC a diminué de 0,3%, contre une baisse de 0,2% initialement prévue, après un gain de 0,1% en mai.
(Rédigé par Diana Mandiá)
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