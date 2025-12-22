Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Abivax)

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* CRÉDIT AGRICOLE CAGR.PA a confié à Kepler Cheuvreux la mise en oeuvre d’un contrat de liquidité.

* ICADE ICAD.PA a finalisé la cession du parc d’activités Le Mauvin à Sogaris.

* ABIVAX ABVX.PA grimpe en avant-Bourse après de nouvelles informations de presse indiquant que le géant américain Eli Lilly LLY.N s'intéresse à un rachat du groupe pharmaceutique français.

*

IPSEN

IPN.PA a annoncé lundi la signature d’un accord exclusif de licence conférant au groupe les droits mondiaux, en dehors de la Grande Chine, pour le conjugué anticorps-médicament SIM0613 développé par Simcere Zaiming 2095.HK .

* EIFFAGE FOUG.PA

entre officiellement

au CAC 40 .FCHI , indice phare de la Bourse de Paris, tandis que EDENRED EDEN.PA en est exclu.

NANOBIOTIX NANOB.PA et LISI GFII.PA entrent pour leur part au SBF 120 .SBF120 .

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: L8N3XO119

(Rédigé par Mara Vîlcu et Augustin Turpin)