 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 22/12/2025 à 08:45

(Actualisé avec Abivax)

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* CRÉDIT AGRICOLE CAGR.PA a confié à Kepler Cheuvreux la mise en oeuvre d’un contrat de liquidité.

* ICADE ICAD.PA a finalisé la cession du parc d’activités Le Mauvin à Sogaris.

* ABIVAX ABVX.PA grimpe en avant-Bourse après de nouvelles informations de presse indiquant que le géant américain Eli Lilly LLY.N s'intéresse à un rachat du groupe pharmaceutique français.

*

IPSEN

IPN.PA a annoncé lundi la signature d’un accord exclusif de licence conférant au groupe les droits mondiaux, en dehors de la Grande Chine, pour le conjugué anticorps-médicament SIM0613 développé par Simcere Zaiming 2095.HK .

* EIFFAGE FOUG.PA

entre officiellement

au CAC 40 .FCHI , indice phare de la Bourse de Paris, tandis que EDENRED EDEN.PA en est exclu.

NANOBIOTIX NANOB.PA et LISI GFII.PA entrent pour leur part au SBF 120 .SBF120 .

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: L8N3XO119

(Rédigé par Mara Vîlcu et Augustin Turpin)

Valeurs associées

ABIVAX
100,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
CAC 40
8 151,38 Pts Euronext Paris 0,00%
CREDIT AGRICOLE SA
17,6000 EUR Euronext Paris 0,00%
EDENRED
18,9850 EUR Euronext Paris 0,00%
EIFFAGE
121,5000 EUR Euronext Paris 0,00%
ELI LILLY & CO
1 070,870 USD NYSE +1,33%
ICADE
21,2400 EUR Euronext Paris 0,00%
IPSEN
120,3000 EUR Euronext Paris 0,00%
LISI
50,1000 EUR Euronext Paris 0,00%
NANOBIOTIX
18,7800 EUR Euronext Paris 0,00%
SBF 120
6 155,25 Pts Euronext Paris 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • VIVENDI : Attendre un test du support
    VIVENDI : Attendre un test du support
    information fournie par TEC 22.12.2025 08:56 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • SPIE SA : Le mouvement reste haussier
    SPIE SA : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 22.12.2025 08:56 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • TECHNIP ENERGIES NV : Retour possible sur les supports
    TECHNIP ENERGIES NV : Retour possible sur les supports
    information fournie par TEC 22.12.2025 08:55 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • Ancien bâtiment de la Bourse de Paris
    L'Europe vue hésitante après les banques centrales et avant Noël (actualisé)
    information fournie par Reuters 22.12.2025 08:54 

    par Augustin Turpin Les principales Bourses européennes sont attendues hésitantes lundi à l'ouverture, à l'entame d'une semaine qui devrait être marquée par des échanges réduits en raison de la coupure de Noël jeudi. Après les décisions de politique monétaire de ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank