USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 22/12/2025 à 11:27

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,10% pour le Dow Jones .DJI , de 0,36% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,56% pour le Nasdaq.

* SECTEUR DE L'IA - SoftBank 9984.T s'efforce de conclure d'ici la fin de l'année un engagement de financement de 22,5 milliards de dollars (19,18 milliards d'euros) en faveur d'OpenAI grâce à une série de mesures visant à lever des fonds, notamment la vente de certains investissements, et pourrait également puiser dans ses prêts sur marge non utilisés contractés sur la base de sa participation dans la société de puces ARM HOLDINGS ARM.O , ont déclaré des sources.

* TESLA TSLA.O - La Cour suprême du Delaware a rétabli vendredi la rémunération versée en 2018 par le constructeur de véhicules électriques à Elon Musk, qui s'élevait à 56 milliards de dollars (47,74 milliards d'euros), près de deux ans après son invalidation par un tribunal inférieur qui l'avait qualifiée d'"incompréhensible". L'action Tesla prend 1,4% en avant-Bourse.

* UBER UBER.N et LYFT LYFT.O s'associent au géant technologique chinois Baidu pour tester des robots-taxis au Royaume-Uni l'année prochaine, marquant ainsi une étape importante dans la course mondiale à la commercialisation des taxis sans conducteur.

* META PLATFORMS META.O a annoncé vendredi la démission de Dina Powell McCormick du conseil d'administration avec effet immédiat, huit mois seulement après avoir rejoint l'entreprise.

Selon une source proche du dossier, Dina Powell McCormick, qui a occupé le poste de conseillère adjointe à la sécurité nationale du président américain Donald Trump pendant son premier mandat à la Maison blanche, pourrait toutefois continuer à conseiller le géant des réseaux sociaux.

* ELI LILLY LLY.N - Le média français La Lettre rapporte lundi que le laboratoire américain a rencontré la Direction générale du Trésor français début décembre, dans le cadre d'un éventuel rachat de la société de biotechnologie Abivax.

* APPLE AAPL.O - L'autorité italienne de la concurrence (AGCM) a infligé lundi une amende de 98,6 millions d'euros au fabricant de l'iPhone et à deux de ses divisions pour abus présumé de leur position dominante sur le marché des applications mobiles.

Le ministère chinois du Commerce a par ailleurs annoncé lundi dans un communiqué que le vice-ministre du Commerce, Li Chenggang, et le directeur des opérations d'Apple, Sabih Khan, avaient discuté vendredi des activités commerciales de l'entreprise américaine en Chine lors d'une réunion.

* CLEARWATER CWAN.N - Un groupe de sociétés de capital-investissement mené par Permira et Warburg Pincus a conclu un accord pour acquérir le fabricant de logiciels d'investissement et de comptabilité Clearwater Analytics Holdings pour environ 8,4 milliards de dollars (7,16 milliards d'euros), dette comprise, ont annoncé dimanche les parties dans un communiqué commun.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Kate Entringer)

Véhicules électriques

Valeurs associées

APPLE
273,8900 USD NASDAQ +0,62%
ARM HOLDING ADR
114,0300 USD NASDAQ +0,46%
CLRWTR ANALTCS RG-A
22,250 USD NYSE +1,32%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 134,89 Pts Index Ex +0,38%
ELI LILLY & CO
1 070,870 USD NYSE +1,33%
LYFT RG-A
19,4200 USD NASDAQ -2,22%
META PLATFORMS
658,7700 USD NASDAQ -0,85%
S&P 500 INDEX
6 834,50 Pts CBOE +0,88%
SOFTBANK GROUP
97,210 EUR Tradegate +1,90%
TESLA
481,2000 USD NASDAQ -0,45%
UBER TECH
79,300 USD NYSE -0,50%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

