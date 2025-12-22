Le groupe américain de cosmétique Coty nomme un PDG par intérim au 1er janvier

Markus Strobel à New York, aux États-Unis, le 14 avril 2018. ( AFP / ANGELA WEISS )

Le groupe américain de cosmétique Coty a annoncé lundi nommer Markus Strobel au poste de PDG par interim à compter du 1er janvier.

Markus Strobel qui a effectué 33 ans de sa carrière chez Procter and Gamble, prend les rênes de Coty "à un moment charnière pour l’entreprise", précise le communiqué, "alors qu’un examen stratégique de l’activité beauté ("consumer beauty" en anglais) est en cours".

Markus Strobel succède à Peter Harf, qui prendra sa retraite du conseil d’administration de Coty après plus de trente ans de service, ainsi qu’à Sue Nabi, qui quittera ses fonctions de directrice générale après un mandat de cinq ans, précise le communiqué.

"Le leadership de Harf a contribué à façonner Coty en un leader mondial de la beauté, tandis que Nabi a supervisé le lancement de plusieurs parfums à succès majeurs, dont Burberry Goddess, et a significativement réduit le levier financier net de Coty", précise le communiqué.

"Tous deux laissent Coty sur des bases solides pour une croissance future rentable", est-il ajouté.

A la cote parisienne, Coty voyait son titre reculer de 5,54% à 2,65 euros, dans un marché en léger repli de 0,21% vers 09H40.

Depuis le début de l'année, le titre a chuté de plus de 50%.

"Je suis ravi de rejoindre Coty à ce moment clé. En m’appuyant sur les solides fondations de Coty, je vois un potentiel considérable pour accélérer la croissance", déclare Markus Strobel cité dans le communiqué.

Coty a annoncé en septembre le lancement d'une revue stratégique de sa division de cosmétiques grand public pour se recentrer sur la parfumerie avec le rapprochement des divisions de parfums "prestige" et "grand public".

Mais Coty est en passe de perdre la licence Gucci alors que groupe de luxe Kering, propriétaire de la marque italienne, a vendu sa division beauté au numéro un mondial des cosmétiques, le français L'Oréal.

Le groupe est passé dans le rouge lors de l'exercice 2024/2025 (achevé fin juin) avec une perte nette de 381 millions de dollars, contre un bénéfice net de 76 millions un an auparavant. Ses ventes ont reculé de 4% à 5,9 milliards de dollars.

Au premier trimestre de l'exercice 2025/2026, ses résultats étaient en baisse avec un bénéfice net en chute de 19% à 64,6 millions de dollars et un chiffre d'affaires en retrait de 6% à 1,58 milliard.