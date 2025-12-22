Nexans négocie avec Motherson pour la vente d’Autoelectric

(AOF) - Nexans annonce aujourd’hui être entré en négociations exclusives avec Samvardhana Motherson International Limited (Motherson est un fournisseur mondial de systèmes et de composants automobiles) pour la vente de ses activités de faisceau de câblage Autoelectric pour une valeur d’entreprise de 207 millions d’euros. Autoelectric, basé à Floss, en Allemagne, conçoit et fabrique des faisceaux de câbles et des systèmes de câblage pour l’industrie automobile. L’entreprise a généré environ 749 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel courant en 2024 et compte près de 14 000 employés.

Cette cession marque l'achèvement de la transformation stratégique de Nexans en un pure player de l'électrification.

Le comité d'entreprise concerné sera informé et consulté dans le cadre de la transaction proposée, laquelle serait structurée sous forme d'une série de cessions d'actions et d'actifs en vue de l'acquisition de l'activité de faisceau de câblage d'Autoelectric.

Par ailleurs, la transaction proposée reste soumise à l'obtention des autorisations réglementaires habituelles. Sur cette base, la clôture de la transaction pourrait intervenir mi-2026. Les termes de la transaction ne sont pas divulgués.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Premier mondial de la conception et fabrication de systèmes de câbles, créé en 1901 ;

- Chiffre d’affaires de 7,1 Mds€ réalisé à 67% dans l’électrification (33% dans les connexions, 18% dans les réseaux et 17% dans le transport d’électricité) ;

- Répartition des ventes à 45% en Europe, 31% dans les Amériques, 14% en Asie Pacifique et 8% en Moyen-Orient, Afrique et Russie ;

- Ambition « Sparking Electrification » : position à l’avant-garde de l’électrification, par la maîtrise de la chaîne de valeur -de la production d’énergie à sa transmission et à sa distribution ;

- Capital éclaté avec 4 positions fortes –le chilien Invexans Pack pour 14,2%, Baille Giffort pour 7,9%, BPI France pour 5,2% et les salariés pour 3,2%-, Jean Mouton présidant le conseil de 14 administrateurs, Christopher Guérin étant directeur général.

- Remodelage de la gouvernance : après refonte, début 2025, du comité exécutif, nomination en octobre de Julien Hueber à la direction générale et de Vincent Piquet à la direction financière, Jean Mouton présidant le conseil de 12 administrateurs.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires E3 (Economie, Environnement, Engagement) privilégiant la croissance en valeur et la premiumisation des offres :

- organisation en régions avec focus sur les marchés PWR-Grid et PWR-Connect et priorité à la production locale dans les 40 pays où est présent le groupe ;

- investissements focalisés sur les capacités de production de dernière génération et sir la flotte de navires câbliers nécessaires à la pose de câbles sous-marins et maîtrise de l’approvisionnement dès les ressources,

- priorité aux solutions intégrées conjuguant câbles de pointe et innovations en technologies de câblage, de dispositifs de surveillance et de logiciels,

- réduction des coûts : simplification de l’organisation recentrée sur 4 secteurs et 12 sous-secteurs, limitation du nombre de clients, ramenés de 17 000 à 4 000 comptes stratégiques, et, face à l’inflation des prix du cuivre, plans SHIFT Performance et Prime & Amplify,

- montée en puissance de la production de câbles spéciaux -médicaux, bas carbone… et acquisition du canadien Electro Cables renforçant le secteur PWR Connect,

- anticipation : plan Ultracker contre les pénuries de pénurie de semi-conducteurs et matières premières, hausse de la capacité de production & recyclage de cuivre à Lens en France,

- innovation dynamique avec 15 centres de R&D et + 2000 brevets :

- soutenue par la Banque européenne d’investissement -250 M€ de financement accordéés en septembre,

- tournée vers la création d’autoroutes d’électricité, la performance des isolants, la fiabilité des réseaux et la circularité des câbles avec le pôle cAmpaCity, dédié à l’électrification décarbonée ;

- Stratégie environnementale net zéro en 2050 :

- objectifs 2028 : réduction de 42% des émissions de CO2 de scope 1 et 2 vs 2019 et de 29% pour celles émises dans le scope 3 (fournisseurs),

- modèle E3 (Économie, Environnement, Engagement) sur toute la chaîne de valeur,

- lancement de l’activité de recyclage, valorisation des câbles avec objectif d’une teneur en cuivre recyclé de 25 % en 2028 vs 2023 et lancement de câbles à 10 % d’aluminium recyclé ;

- Visibilité avec un carnet de commandes de 8,1 Mds€, auquel s’ajoute 1 Md€ du nouveau contrat RTE ;

- Après les cessions AmerCable et Lynxeo, montée des offres d’électrification dans les revenus via les acquisitions (finlandais Reka Câble, colombien Centelsat, italien La Triveneta), investissement dans un 3ème navire câblier et renforcement en Norvège des capacités d’électricité sous-marine ;

- Bilan sain : 1,83 md€ de capitaux propres et 214 M€ de dette nette, avec effet de levier de 0,85.

Défis

- Exposition limitée au durcissement des droits de douane américains (présence locale et au Canada) ;

- Après une croissance, tirée par les activités d’électrification de 5,8 % des ventes à fin septembre, objectifs 2025 inchangés : excédent brut d’exploitation de 810 à 860 M€, et génération de trésorerie entre 275 et 375 M€

- Objectifs financiers 2025-2028 : bénéfice d’exploitation de 770-850 M€, rentabilité des capitaux employés supérieure à 20%, investissements d’environ 1,2 Md€, génération de trésorerie cumulée d’environ 1,4 Md€ et effet de levier de la dette de 1 au plus ;

- Dividende 2024 en hausse à 2,60 € et politique de distribution de 30% avec rachats d’actions.