Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec secteurs exposés aux droits de douane, Rightmove, Amadeus, Evonik, secteur automobile)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SECTEURS EXPOSÉS AUX DROITS DE DOUANE - Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi avoir prévenu Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, que Bruxelles avait jusqu'au 4 juillet pour respecter l'accord commercial conclu entre les deux blocs, faute de quoi les droits de douane américains augmenteraient.

* SECTEUR AUTOMOBILE - Toyota 7203.T , premier constructeur automobile mondial, a annoncé vendredi anticiper une chute de 20% de son bénéfice pour l'exercice annuel financier en cours à 3.000 milliards de yens (16,25 milliards d'euros), les incertitudes liées aux coûts et à l'approvisionnement en lien avec le conflit au Moyen-Orient pesant sur ses résultats.

* STELLANTIS STLAM.MI a annoncé vendredi son intention d'étendre son partenariat avec Leapmotor en Espagne dans le cadre d'un accord qui permettra notamment de produire le modèle B10 du groupe chinois dans son usine de Saragosse. Le site de Saragosse prévoit également de développer un tout nouveau modèle de SUV Opel C doté d'une batterie électrique.

* AIRBUS AIR.PA a annoncé jeudi avoir livré 67 appareils en avril, portant le total des livraisons pour l'année en cours à 181, soit une baisse de 5,7% par rapport aux 192 livraisons enregistrées à la même période l'an dernier, alors que le constructeur aéronautique européen s'efforce d'accélérer le rythme de ses livraisons.

* OHB OHBG.DE envisage d'intenter une action en justice si les autorités européennes de la concurrence approuvent le projet de fusion des activités satellitaires d'AIRBUS AIR.PA , de THALES TCFP.PA et de LEONARDO LDOF.MI , a déclaré jeudi le directeur général du fabricant allemand de satellites.

* COMMERZBANK CBKG.DE a relevé vendredi une série d'objectifs financiers après que le groupe italien UNICREDIT

CRDI.MI a officiellement formulé cette semaine une offre publique d'achat à un prix jugé insuffisant pour la deuxième banque allemande.

* EVONIK EVKn.DE - Le groupe chimique allemand a publié vendredi un bénéfice d'exploitation au titre du premier trimestre supérieur aux attentes du marché, le conflit iranien incitant ses clients à constituer des stocks.

* IAG ICAG.L - Le propriétaire de British Airways a annoncé vendredi anticiper un bénéfice annuel inférieur aux prévisions initiales, expliquant que la flambée des prix du kérosène et les perturbations de l'approvisionnement liées à la guerre en Iran pèseraient plus lourdement que prévu sur ses résultats.

* RIGHTMOVE RMV.L - Le numéro un britannique des annonces immobilières a réaffirmé vendredi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice d'exploitation pour cette année, la croissance étant soutenue par la poursuite du déploiement d'outils basés sur l'intelligence artificielle (IA).

* LOGITECH LOGN.S a annoncé jeudi finaliser un programme de rachat d'actions de 1,6 milliard de dollars et vouloir lancer un autre de 1,4 milliard de dollars.

* LONZA GROUP LONN.S a confirmé jeudi ses objectifs pour cette année après avoir réalise de solides performances au premier trimestre.

* ENEL ENEI.MI - Le groupe énergétique italien a fait état jeudi d'une hausse de 3,6% de son bénéfice courant ordinaire au premier trimestre et a dit se préparer à défendre une concession énergétique à Sao Paulo, menacée par une possible révocation.

* PIRELLI PIRC.MI - Le fabricant italien de pneus haut de gamme a légèrement relevé jeudi sa prévision de chiffre d'affaires pour cette année, affirmant avoir réussi à contenir l'impact de la crise en cours au Moyen-Orient grâce à une série de "mesures d'atténuation".

* AMADEUS AMA.MC - La société espagnole de technologie de voyage a affiché vendredi des résultats supérieurs aux attentes au titre du premier trimestre, malgré un impact négatif sur les réservations aériennes dû à la guerre au Moyen-Orient.

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(Rédigé par Claude Chendjou)