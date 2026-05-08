IAG prévoit une baisse de son bénéfice annuel en raison des prix du kérosène

Un logo de la comapgnie aérienne British Airways à l'aéroport de Dublin

IAG, le ‌propriétaire de British Airways, a annoncé ​vendredi que son bénéfice annuel serait inférieur aux prévisions initiales, la flambée ​des coûts du kérosène et les perturbations de ​l'approvisionnement pesant plus lourdement ⁠que prévu.

Le groupe a déclaré ‌que les coûts du kérosène devraient s'élever à environ 9 milliards ​d'euros ‌en 2026, 70% de ses besoins ⁠en carburant prévus étant couverts pour le reste de l'année.

IAG n'a pas ⁠donné de ‌projections spécifiques concernant ses prévisions ⁠de bénéfice annuel. L'action IAG avait ‌chuté en février lorsque ⁠le groupe avait omis de publier ⁠ses prévisions ‌pour 2026.

La guerre en Iran menée ​par les États-Unis ‌et Israël a fortement perturbé l'approvisionnement en carburant pour ​les compagnies aériennes. Les analystes ont averti que le secteur ⁠de l'aviation était confronté à l'un des environnements les plus difficiles depuis des années.

(Rédigé par Yamini Kalia à Bangalore; version française Etienne Breban, édité par ​Tangi Salaün)