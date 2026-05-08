 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Toyota prévoit une baisse de 20% de son bénéfice annuel, la guerre en Iran pèse
information fournie par Reuters 08/05/2026 à 08:45

Salon international de l'automobile de Bangkok

Salon international de l'automobile de Bangkok

Toyota a ‌prévenu vendredi d'une baisse de 20% de son ​bénéfice pour l'exercice annuel en cours, les incertitudes liées au conflit au Moyen-Orient pesant sur les ​résultats, malgré la forte demande pour ses modèles hybrides.

Le premier constructeur ​automobile mondial a dit ⁠tabler sur un résultat d'exploitation de 3.000 milliards ‌de yens (16,29 milliards d'euros) pour l'exercice se terminant en mars 2027, alors qu'il ​a affiché ‌3.770 milliards de yens sur l'exercice qui ⁠vient de s'achever.

Les perspectives de Toyota pour l'année sont bien inférieures à la prévision médiane de ⁠4.590 milliards de ‌yens des analystes, selon les données ⁠LSEG.

Toyota a déclaré que ces prévisions reflétaient la ‌marge de manœuvre limitée des mesures ⁠à court terme pour compenser les changements ⁠dans l'environnement ‌opérationnel, les mesures à moyen et long terme n'étant ​que partiellement mises ‌en œuvre.

Le constructeur automobile a déclaré la semaine dernière que ses ventes ​de véhicules au Moyen-Orient avaient fortement chuté en mars, alors que les livraisons ⁠vers la région sont perturbées.

Ces prévisions sont les premières publiées par Toyota sous la direction du nouveau directeur général Kenta Kon, qui a pris ses fonctions le mois dernier.

(Rédigé par Daniel Leussink ; version ​française Etienne Breban)

Résultats d'entreprise
Automobile / Equipementiers
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank