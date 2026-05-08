Toyota prévoit une baisse de 20% de son bénéfice annuel, la guerre en Iran pèse

Salon international de l'automobile de Bangkok

Toyota a ‌prévenu vendredi d'une baisse de 20% de son ​bénéfice pour l'exercice annuel en cours, les incertitudes liées au conflit au Moyen-Orient pesant sur les ​résultats, malgré la forte demande pour ses modèles hybrides.

Le premier constructeur ​automobile mondial a dit ⁠tabler sur un résultat d'exploitation de 3.000 milliards ‌de yens (16,29 milliards d'euros) pour l'exercice se terminant en mars 2027, alors qu'il ​a affiché ‌3.770 milliards de yens sur l'exercice qui ⁠vient de s'achever.

Les perspectives de Toyota pour l'année sont bien inférieures à la prévision médiane de ⁠4.590 milliards de ‌yens des analystes, selon les données ⁠LSEG.

Toyota a déclaré que ces prévisions reflétaient la ‌marge de manœuvre limitée des mesures ⁠à court terme pour compenser les changements ⁠dans l'environnement ‌opérationnel, les mesures à moyen et long terme n'étant ​que partiellement mises ‌en œuvre.

Le constructeur automobile a déclaré la semaine dernière que ses ventes ​de véhicules au Moyen-Orient avaient fortement chuté en mars, alors que les livraisons ⁠vers la région sont perturbées.

Ces prévisions sont les premières publiées par Toyota sous la direction du nouveau directeur général Kenta Kon, qui a pris ses fonctions le mois dernier.

(Rédigé par Daniel Leussink ; version ​française Etienne Breban)