Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

SECTEUR DES SEMI-CONDUCTEURS - Les puces Blackwell du géant de l'intelligence artificielle Nvidia NVDA.O seront réservées aux entreprises américaines et ne seront pas commercialisées en Chine ni dans d'autres pays, a déclaré le président américain Donald Trump.

* RENAULT RENA.PA a annoncé lundi la signature d'accords définitifs avec Geely 0175.HK pour l'acquisition par le constructeur automobile chinois de 26,4% de sa filiale brésilienne, Renault do Brasil, et indiqué que d'autres partenariats industriels et commerciaux de ce type pourraient voir le jour à l'avenir.

* ORANGE ORAN.PA a déclaré vendredi avoir conclu un accord non-engageant avec Lorca pour acquérir l'intégralité de l'opérateur espagnol MasOrange, pour un prix de 4,25 milliards d'euros en numéraire.

* SECTEUR AUTOMOBILE - Les immatriculations de voitures neuves en France ont augmenté en octobre de 2,94% en rythme annuel, selon les données communiquées samedi par la Plateforme automobile (PFA).

* GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ (GTT) GTT.PA - Le groupe d'ingénierie navale a relevé vendredi ses objectifs annuels de chiffre d'affaires et de d'Ebitda, citant la performance de l'activité principale et la contribution de Danelec.

* AIRBUS AIR.PA , LEONARDO LDOF.MI - La Norvège et les principaux groupes aérospatiaux européens sont sur le point de conclure un accord à l'amiable concernant la demande d'indemnisation de 3,3 milliards de dollars déposée par Oslo à l'encontre de NHIndustries pour l'annulation de la commande d'hélicoptères NH90, ont déclaré des sources proches du dossier.

* INTERPARFUMS IPAR.PA a annoncé vendredi soir un projet de simplification de la structure de contrôle en absorbant la société française Interparfums Holding SAS en décembre 2025.

* RYANAIR RYA.I a fait état lundi d'un d'un bénéfice après impôts légèrement supérieur aux attentes pour le semestre clos en septembre et a revu à la hausse sa prévision de trafic de passagers, tout en déclarant s'attendre à une croissance des tarifs plus difficile au second semestre.

* POSTNL PTNL.AS a annoncé lundi une perte d'exploitation trimestrielle plus importante que prévu, invoquant l'impact d'effets de mix moins favorables et une baisse des volumes pour sa division courrier néerlandaise.

* CAMPARI CPRI.MI - La police fiscale italienne a déclaré vendredi avoir saisi des actions d'une valeur de 1,29 milliard d'euros auprès d'une société holding basée au Luxembourg qui contrôle le groupe italien de boissons, pour fraude fiscale présumée.

* NOVO NORDISK NOVOb.CO - PFIZER PFE.N a intenté vendredi une action en justice contre METSERA MTSR.O et le laboratoire danois, affirmant que Metsera avait manqué à ses obligations au titre de l'accord de fusion en déclarant que l'offre de 8,5 milliards de dollars du fabricant de médicaments danois pour le développeur américain de médicaments contre l'obésité était une offre supérieure.

