Wall Street termine sans direction claire, montre des signes de faiblesse

Un opérateur à la Bourse de New York le 30 octobre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a terminé sur une note contrastée lundi, quelque peu aidée par une poignée de grands noms de la tech américaine, alors que d'autres secteurs ont manqué de force.

Le Dow Jones a perdu 0,47%, l'indice Nasdaq a gagné 0,46% et l'indice élargi S&P 500 a pris 0,17%.

