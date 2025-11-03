Foot: la justice ordonne un procès pour viol contre Wissam Ben Yedder

L'ancien international français Wissam Ben Yedder, le 15 octobre 2024 devant le tribunal de Nice ( AFP / Valery HACHE )

Une juge d'instruction a ordonné lundi le renvoi de l'ex-attaquant des Bleus Wissam Ben Yedder et de son frère Sabri devant la cour criminelle des Alpes-Maritimes pour viol contre deux jeunes femmes en juillet 2023.

Les deux frères, qui contestent les accusations, seront aussi jugés pour agression sexuelle, et le deuxième meilleur buteur de Monaco, qui s'est engagé en septembre à 35 ans en deuxième division turque, devra également répondre de tentative de viol.

Mis en examen pour ces faits à l'été 2023, ils ont tous deux la possibilité de faire appel de cette décision. Contactée par l'AFP, l'avocate de Wissam Ben Yedder n'a pas répondu dans l'immédiat.

Les faits reprochés aux deux frères remontent à l'été 2023. Wissam était alors capitaine de l'AS Monaco, payé des centaines de milliers d'euros par mois. Mais il était en conflit avec son entourage et son mariage battait de l'aile en raison de nombreuses infidélités.

L'installation chez lui en mars de Sabri, 25 ans, footballeur amateur qui espérait encore percer comme son frère mais qui l'a entraîné dans de nombreuses soirées, n'a rien arrangé et son épouse a quitté le domicile conjugal en juin.

Le soir du 10 juillet, les deux frères ont rencontré deux jeunes femmes de 18 et 19 ans sur une plage près de Nice. Après les avoir emmenées jouer dans une salle d'arcade d'un centre commercial, ils leur ont proposé d'aller sur une autre plage près de Monaco. Ils les ont en réalité conduites chez Wissam, qui avait beaucoup bu et qui a envoyé à son frère un sms annonçant "On bousille à 4".

Chacun d'eux a pris une des jeunes femmes à part et a exigé des relations sexuelles, obtenant l'un une fellation, l'autre une pénétration.

- "Une étape décisive" -

Le footballeur français Wissam Ben Yedder à son arrivé au tribunal de Nice, le 15 octobre 2024 ( AFP / Valery HACHE )

Ils assurent qu'elles étaient consentantes, reconnaissant juste s'être énervés qu'elles refusent un plan à quatre. Visiblement très marquées après les faits, elles disent avoir refusé à plusieurs reprises, expliquent qu'elles étaient partantes pour un flirt mais pas plus et qu'elles se sont senties piégées.

Avocat de l'une d'elles, Me Guillaume Carré a expliqué à l'AFP qu'elle était "soulagée et satisfaite que les faits soient enfin reconnus et que la justice franchisse une étape décisive vers la vérité".

Depuis deux ans, l'ancien international aux 19 sélections et 3 buts sous la tunique bleue, dont le contrat à Monaco a expiré en juin 2024, fait davantage parler de lui pour ses frasques judiciaires que sa carrière sur les terrains.

Après une condamnation en Espagne pour fraude fiscale lorsqu'il jouait à Séville (2016-2019), il a été jugé à l'automne 2024 pour des violences sexuelles sur une jeune femme lors d'une nuit alcoolisée quelques mois plus tôt.

Dans cette affaire, les gestes d'approche du joueur ressemblent à ceux rapportés par les deux jeunes femmes de l'été 2023. Devant le tribunal, Wissam Ben Yedder a reconnu un problème d'alcool et assuré avoir suivi une cure pour s'en défaire. Il a été condamné à deux ans de prison avec sursis et a fait appel.

Début septembre, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice à 90.000 euros d'amende pour des violences psychologiques sur son épouse, avec laquelle il est encore en instance de divorce. Il a également fait appel de cette condamnation.

Resté plusieurs mois sans club l'an dernier, il a tenté au printemps de se relancer au Sepahan SC, club cinq fois champion d'Iran, où il a retrouvé d'autres Français comme l'entraîneur Patrice Carteron ou les joueurs Steven Nzonzi et Aboubakar Kamara.

Mais l'histoire a tourné court et début septembre, Ben Yedder s'est engagé avec Sakaryaspor, club de deuxième division turque. Devenu titulaire depuis quelques semaines, il a inscrit quatre buts en octobre.