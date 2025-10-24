 Aller au contenu principal
CAC 40
8 189,53
-0,44%
Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 08:47

(Actualisé avec GSK, NatWest, Wendel)

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SANOFI SASY.PA a fait état vendredi d'un résultat opérationnel en hausse de 8,5% à taux de change constant et supérieur aux attentes, malgré un recul des ventes de vaccins, tout en confirmant ses perspectives annuelles.

* SAFRAN SAF.PA - Le groupe aéronautique et de défense français a relevé vendredi ses perspectives pour 2025 et fait état de ventes en hausse organique de 18,5% pour le troisième trimestre 2025, tirées entre autres par ses moteurs Leap.

* ACCOR ACCP.PA - L'opérateur des chaînes Ibis et Novotel a relevé jeudi son objectif annuel de croissance de l'excédent brut d'exploitation (EBE) et annoncé une nouvelle tranche de rachat d'actions, après des mesures d'économies additionnelles visant à compenser en partie l'impact négatif de la variation des taux de change.

* SECTEUR TECHNOLOGIQUE EUROPÉEN - Intel INTC.O a fait état jeudi d'un bénéfice du troisième trimestre supérieur aux attentes, mais a dit s'attendre à ce que son chiffre d'affaires du quatrième trimestre soit légèrement inférieur aux estimations. L'action Intel cotée à Francfort bondit de près de 10% en avant-Bourse.

* TIKEHAU CAPITAL TKOO.PA a annoncé jeudi anticiper un niveau de collecte record sur l'ensemble de l'année 2025, avec une collecte nette atteignant au moins 7,2 milliards d'euros "dans un environnement macroéconomique et géopolitique en constante évolution".

* VALEO VLOF.PA - L'équipementier automobile a publié jeudi un chiffre d'affaires stable au troisième trimestre, reflet notamment d'effets de changes négatifs liés à la hausse de l'euro, et confirmé ses objectifs 2025.

* GROUPE ADP ADP.PA - L'opérateur des aéroports d'Orly et de Roissy-Charles-De-Gaulle a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en hausse de 9,4% aux neuf premiers mois de 2025, à 5,04 milliards d'euros, et a confirmé ses objectifs annuels.

* VINCI SGEF.PA - Le groupe français de construction et de concessions a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en hausse de 4,7% au troisième trimestre, à 19,4 milliards d'euros, le groupe citant "une bonne dynamique d’ensemble" de ses différentes activités.

* BOLLORÉ BOLL.PA a fait état d'une baisse organique de 24% de son chiffre d'affaires du troisième trimestre, à 630 millions d'euros, affecté par le repli des cours pétroliers et une diminution des volumes.

* ALTEN LTEN.PA - Le groupe d'ingénierie a fait état jeudi d'une baisse de son chiffre d'affaires de 1,3% au troisième trimestre, à 3,08 milliards d’euros, et confirmé ses objectifs annuels dans un environnement macroéconomique incertain.

* UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD (URW) URW.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires sur neuf mois en baisse de 5,3%, citant des cessions, les taux de change et des effets de saisonnalité, tout en relevant son objectif annuel de résultat net récurrent ajusté par action (RNRAPA). URW a par ailleurs annoncé jeudi la nomination de Vincent Rouget en tant que président du directoire du groupe à compter du 1er janvier 2026.

*

WENDEL

MWDP.PA a fait état vendredi d'un actif net réévalué par action (ANR) de 163,0 euros à fin septembre, en repli de 2,8% depuis juin 2025, le groupe français citant la baisse du titre BUREAU VERITAS BVI.PA au troisième trimestre.

La société a aussi annoncé être entrée en négociations exclusives en vue d’acquérir une participation majoritaire dans Committed Advisors.

* SEB SEBF.PA - Le spécialiste du petit équipement domestique a annoncé jeudi de ventes en recul de 1,2% à taux de change et périmètre constants au troisième trimestre, à 1,92 milliard d'euros, ainsi que le "lancement d'un plan de retour a une croissance rentable" incluant environ 200 millions d'euros d'économies récurrentes à horizon 2027.

* NEXITY NEXI.PA - Le groupe immobilier a fait état jeudi d'une baisse de 20% de son chiffre d'affaires sur les neufs premiers mois de l'année, à 1,93 milliards d'euros, et a confirmé ses objectifs pour 2025.

* CARMILA CARM.PA - Le groupe immobilier a fait état jeudi d'une hausse de 3,2% à périmètre constant de ses loyers nets pour les neuf premiers mois de l'année, tout en confirmant ses objectifs et en lançant un nouveau programme de rachat d’actions de 10 millions d’euros.

* MERSEN CBLP.PA - Le fabricant de matériaux avancés et de spécialités électriques a abaissé jeudi ses perspectives pour 2025, citant notamment du faible niveau des ventes attendues pour le marché du solaire, et dit prévoir une croissance organique négative des ventes comprise en -5% et -3%, contre -5% à 0% précédemment.

* GSK GSK.L a annoncé jeudi que la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité de santé aux Etats-Unis, avait approuvé le Blenrep, son traitement du cancer du sang, lorsqu'il est associé avec le bortézomib et la dexaméthasone, ouvrant la voie à son retour sur le marché près de trois ans après qu'il a été retiré.

* NATWEST NWG.L a fait état vendredi d'une hausse de 30% de son bénéfice au titre du troisième trimestre et a relevé son objectif de performance pour l'année, tout en augmentant ses prêts et ses actifs dans son activité de gestion de patrimoine. Le groupe a par ailleurs échappé à de lourdes accusations pour vente abusive dans le financement automobile qui ont porté préjudice à ses concurrents.

* SAAB SAABb.ST a fait état vendredi d'une hausse de 16% de son bénéfice d'exploitation au titre du troisième trimestre, un chiffre toutefois légèrement inférieur aux attentes. Le groupe suédois de défense a également relevé sa prévision de ventes pour l'ensemble de l'année en raison de la forte hausse des dépenses militaires.

* HOLCIM HOLN.S a publié vendredi un bénéfice en légère hausse au titre du troisième trimestre, malgré la vigueur du franc suisse qui a pesé sur les ventes du groupe de matériaux.

* SIKA SIKA.S - Le fabricant suisse de produits chimiques industriels et de construction a annoncé vendredi une baisse de ses ventes sur neuf mois et a dit qu'il mettrait en œuvre des changements structurels sur ses marchés constamment faibles, notamment en supprimant un maximum de 1.500 emplois.

* ENI ENI.MI - Le groupe énergétique italien a annoncé vendredi son intention d'accroître ses rachats d'actions après des résultats meilleurs que prévu au troisième trimestre.

* SALVATORE FERRAGAMO SFER.MI - Le groupe italien de luxe a publié jeudi un chiffre d'affaires en hausse de 1,7% à taux de change constants au troisième trimestre, la croissance en Amérique du Nord ayant compensé le ralentissement en Asie.

* SCHINDLER SCHP.S a relevé vendredi sa prévision de marge annuelle, grâce à des opérations plus efficaces et à des changements de prix et de mix produits, alors même que la crise immobilière en Chine continue de peser sur les commandes dans les ascenseurs et escalators.

* NORSK HYDRO NHY.OL - Le producteur norvégien d'aluminium a fait état vendredi d'une baisse de 18,6% de son bénéfice net au troisième trimestre, affecté par le repli des prix de l'alumine et la vigueur de la couronne norvégienne.

* SIGNIFY LIGHT.AS - Le fabricant d'éclairage néerlandais a fait état vendredi d'une baisse de 8,4% de ses ventes au troisième trimestre et a réduit ses prévisions pour l'ensemble de l'année, en raison du ralentissement du marché américain.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL5N3VY162

(Rédigé par Diana Mandia et Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

