Safran-Perspectives 2025 relevées, les activités de propulsion portent le T3

L'illustration montre le logo du groupe Safran

par Florence Loeve

Le groupe aéronautique et de défense français Safran a relevé vendredi ses perspectives pour 2025 et fait état de ventes en hausse organique de 18,5% pour le troisième trimestre 2025, stimulées par ses activités de propulsion.

Safran a déclaré viser désormais une croissance de ses ventes comprise entre 11% et 13% pour 2025, davantage que les 10% à 12% visés jusque-là, ainsi qu'un résultat opérationnel courant situé autour de 5,1-5,2 milliards d'euros et un cash-flow libre autour de 3,5-3,7 milliards d'euros.

Ces perspectives "intègrent désormais l'impact net attendu des droits de douanes", précise le groupe dirigé par Olivier Andriès.

Il s'agit de la troisième fois de l'année que Safran révise ses perspectives pour 2025 à la hausse, après une première fois en février et une seconde en juillet.

"Nous aurions pu être plus optimistes à la fin du mois de juillet, mais à ce moment-là, nous n'avions pas la même clarté sur les droits de douanes", a détaillé Olivier Andriès lors d'une conférence avec des analystes vendredi.

L'augmentation des prévisions repose notamment sur des hypothèses de livraisons de moteurs LEAP et de ventes de services encore plus importantes qu'anticipé. Safran estime désormais atteindre une hausse supérieure à 20% par rapport à 2024 pour les moteurs LEAP (contre 15-20% précédemment) et entre 21% et 26% pour les services (contre 15-19% précédemment).

Le groupe a indiqué prévoir un impact net des droits de douane sur son résultat opérationnel courant compris entre 100 et 150 millions d'euros.

"LIVRAISONS RECORD"

Safran s'est réjoui dans un communiqué vendredi de la "solide performance de l'après-vente pour moteurs civils" et des "livraisons record" de ses moteurs Leap, qui équipent certains modèles d'Airbus, de Boeing ainsi que certains appareils de l'avionneur chinois Comac.

Son chiffre d'affaires total a atteint 7,85 milliards d'euros au troisième trimestre de 2025, tiré notamment par sa principale division dédiée aux activités de propulsion, avec 4,04 milliards de ventes sur cette période, en hausse organique de 25,6%, tandis que sa seconde principale branche, "Equipements et défense", a généré des ventes de 3,0 milliards d'euros en hausse organique de 11,7%.

Ces ventes s'avèrent donc supérieures à un consensus publié par Safran sur son site, dans lequel les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires de 7,59 milliards d'euros pour le troisième trimestre.

"La dynamique continue dans les activités de propulsion a stimulé les résultats, reflétant la forte croissance des livraisons de moteurs Leap et la poursuite de la forte croissance du marché civil de l'après-vente", soit les pièces de rechange et les services pour les moteurs, ont affirmé des analystes de Bernstein dans une note vendredi matin.

Lors d'un appel avec des journalistes vendredi, le directeur général Olivier Andriès a dit être "confiant" que les livraisons de moteurs Leap au dernier trimestre devraient être "assez proches" de celles du troisième trimestre.

(Rédigé par Florence Loève, édité par Augustin Turpin)